Periodista Jaime Barrera solicita mecanismo de protección tras su desaparición forzada

La desaparición de Jaime Barrera cimbró al gremio periodístico en Jalisco, no era cosa menor ya que por primera vez en la entidad un periodista había desaparecido. Ello hizo que los trabajadores de los medios de comunicación se unieran para exigir su aparición. Tras ser liberado el pasado miércoles 13 de marzo, el conductor de televisión solicita el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

¿Qué es el Mecanismo de protección?

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sirve como una medida para dar protección a quienes sufren agresiones con motivo de su labor. Esa área depende de la Secretaría de Gobernación.

De 2012 a 2024 se han presentado 1922 solicitudes al Mecanismo de Protección, de las cuales se rechazaron 502. De ellas, 964 fueron presentadas por personas defensoras y aceptadas, 325. Mientras que 958 fueron de periodistas y se aceptaron 185.

Sociedad Detienen a dos hombres relacionados con el secuestro del periodista Jaime Barrera

De esas solicitudes 49 fueron de personas defensas y periodistas de Jalisco, de acuerdo al reporte del Mecanismo de 2012 a diciembre de 2023.

En 2012 se presentaron 2; en 2013 fueron 4; 2014 se tramitó una; mientras que el 2015 hubo 4; en 2016, 2017 y 2018 se presentó una; en 2019 fueron 6; así como en 2020 se tramitaron 5; además en 2021 fueron 8; en 2022, 6; y en 2023 fueron 9; y en lo que va de 2024 solo va una.

Una de las personas que solicitó la Medida de Protección fue la periodista de Canal 44, Susana Carreño, después de que en julio de 2022 sufriera un atentado con arma blanca en Puerto Vallarta por su labor periodística.

Jaime Barrera asegura que el plagio fue una advertencia

En las primeras declaraciones que dio a medios de comunicación locales y nacionales como al periodista Rodolfo Martín Guerrero, conductor del noticiero de la mañana de N+ Guadalajara le dijo a pocas horas de ser liberado: "sano y salvo, todo bien y con las ganas de seguir adelante".

Siempre pensó que lo iban a matar "pero tratas de mantener y no perder la calma", dijo. El móvil de esta privación de su libertad lo atribuyó a su trabajo periodístico.

Yolanda Barroso, conductora con Jaime del programa radiofónico "La segunda del líder", dijo que tras terminar el programa y saliendo de la radiodifusora fue abordado por cinco sujetos armados que lo bajaron de su coche y lo subieron a otro.

Sus hijas e hijo siempre confiaron en su regreso. Foto. Francisco Rodríguez / El Occidental

Le dijo a su compañera de la emisión: "Me encantaría estar ahí, pero llegué ayer (dejando entrever fue liberado martes por la noche). El viernes que terminamos la emisión yo bajé como todos los días, subí a mi vehículo y me sorprendieron cinco individuos fuertemente armados, me bajaron de mi coche y me subieron a otra camioneta".

Por otra parte manifestó al periodista Ciro Gómez Leyva: "Estuve en cautiverio, con los ojos vendados, con las manos atadas, hincado la mayor parte del tiempo, luego acostado, con un poco de agua, me decían que si quería cenar pero no te da hambre".

Su trabajo periodístico la causa, indicó. "Fue una especie de advertencia, de lo que yo escribo, de lo que yo vivo. Supongo que viene por ahí. Sí me lo dijeron, tengo que verlo con abogados y todo. Hacer una crónica más precisa, para aclarar ideas, ser muy preciso, porque quedan así como advertencias de 'hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde estás, tu familia', es algo complejo".

Los hechos

Eran las 21:00 horas del lunes 11 de marzo cuando comenzaron los rumores de indicaban su desaparición. Su ausencia en el noticiero estelar de N+ Guadalajara lo confirmaba. Después una publicación de su hija Itzul Barrera en redes sociales lo confirmó, provocando la consternación e indignación de quieres lo conocen y reconocen por su labor periodística.

Generó temor entre los periodistas y reporteros de Jalisco por no saber de qué se trataba, qué pasaba.El gremio periodístico se solidarizó y presionó para exigir su liberación el martes por la tarde en Plaza de la Liberación en el Centro de Guadalajara.

El relato del fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz, que señalaba el desarrollo de la privación de la libertad por parte de un grupo delictivo que portaba armas de fuego largas, encendió las alarmas de los periodistas. Por primera vez la delincuencia organizada había tocado a un integrante de los medios de comunicación, llevándoselo.

Tras la declaración del fiscal, reporteros, periodistas amigos de Barrera y ciudadanos que gustan de su trabajo, asistieron a una concentración en donde alzaron la voz para exigir su pronta aparición.

En todos se notaba la angustia, el dolor, impotencia más en sus amigos que no daban crédito a lo que pasaba, pero que solamente querían que estuviera de regreso. La incertidumbre no era ajena a nadie.

Casi 36 horas después Jaime Barrera fue abandonado cerca de la terminal de autobuses del municipio de Magdalena, en la región Valles de Jalisco. De acuerdo a las narraciones dadas por el comunicador estuvo sometido por delincuentes quienes se vieron incómodos por las publicaciones y temas que aborda.

No fue secuestro porque no pidieron rescate. Fue una especie de advertencia, de lo que yo escribo, de lo que yo vivo. Supongo que viene por ahí. Sí me lo dijeron, tengo que verlo con abogados y todo.

Jaime Barrera Rodríguez, de 56 años, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. Su trayectoria es de más de 30 años en medios de comunicación, actualmente es conductor del noticiero estelar de N+ Guadalajara, conductor de Con Todo Respeto de Canal 44 y columnista del periódico El Informador y está en YouTube, "Sin Barreras Con Barrera".

Publicado en El Occidental