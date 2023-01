Perritos del Metro listos para entregar cartas de niños a los Reyes Magos

Al menos 21 perritos del Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro, que participan como ayudantes de Melchor, Gaspar y Baltazar, se encuentran listos para partir hacia el lejano oriente y entregar las más de 700 cartas de niñas y niños, que a la fecha se han recibido a través del correo electrónico: lomitosconsantaylosreyes@gmail.com.

Este es el cuarto año en que los perritos del CTC entregarán felizmente las cartas a los tres Reyes Magos, con la misión de evitar el uso de globos, pues estos representan un riesgo para el ecosistema.

Las cartas reflejan la inocencia y amor de los pequeños, quienes han pedido a Los Reyes cuidar de sus seres queridos, así como a los animales que no tienen casa, para que pronto puedan encontrar un hogar, además de desear la paz del mundo y la buena salud para todos.

‘’Hola no les voy a quitar mucho el tiempo, solo quiero pedirles una cosa. Que los perritos del Centro de Transferencia Canina y de todos los refugios de México puedan encontrar un dueño, que los ame, los proteja y los quiera mucho… no permitas que lleguen más perritos a refugios pero no me malentiendas, lo digo en el sentido que las personas ya no abandonen a los perritos, que la cultura de la esterilización se refuerce y que poco a poco cada uno de ellos encuentre una buena familia!

PD: a todos aquellos que no fueron buenos con los perritos en este 2022, TRÁELES CARBÓN!

Por una ciudad sin perritos abandonados. Love

Atte. Nan”

En otra carta se puede leer:

“Les pido que todos los animalitos tengan un hogar. También quiero que a mi familia le vaya muy bien. Quiero que ya no haya maltrato a los animalitos.

Me gustaría que me trajeran una cámara, un peluche de gato con disfraz de abejita, adornos para mi pelo y un celular.

Muchas gracias. Los quiere Hannah.”

Hasta este 5 de enero tienen los pequeños para enviar sus cartas al correo y en respuesta recibirán una confirmación, que incluye la fotografía del can del CTC que será el encargado de hacer llegar sus deseos a los Reyes Magos.

Los canes en adopción pueden ser visitados de forma directa en el CTC, ubicado en Avenida de las Culturas s/n colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco (frente a la estación del Metrobús Colegio de Bachilleres 1, de la línea 6), en un horario de atención de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

Aquellos que deseen realizar donaciones para el cuidado y estancia de los canes pueden hacerlo directamente en el CTC; se requieren artículos para la atención veterinaria y de curaciones para los canes que resultan con lesiones; así como ropa, mantas, abrigos, correas, juguetes, jabones y arneses, entre otros.

Para conseguir hogar a los perritos, el Metro promueve de manera permanente la adopción y cuidado responsable de los canes, por ello la consigna es siempre y especialmente en estas fechas es ¡Adopta, No Compres!

Nota publicada originalmente en La Prensa