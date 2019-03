Por altas tarifas de gas natural en NL, CROC llama a iniciar huelga de pagos

La CROC de Nuevo León hizo un llamado a los usuarios de gas natural a declararse en "huelga de pagos" ante las altas tarifas que aplica en sus recibos el consorcio español Naturgy y pidió al gobierno federal retirar la concesión que le autoriza a la empresa la venta del combustible en el Estado.

Otras acciones que emprenderá la central obrera, son la de proporcionar tanques de gas a las familias que cancelen el contrato de suministro del energético e incluso, salir a las calles a protestar contra los abusos de la compañía extranjera en perjuicio de los consumidores.

Asimismo, la organización sindical, realizará una consulta entre sus más de 120 mil agremiados y la ciudadanía en general, a fin de que externen su postura sobre los aumentos que en los últimos días se han registrado en el precio del hidrocarburo.

En declaraciones conjuntas, el Secretario de Conflictos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en la entidad Ramiro Vargas Lugo y el presidente de la Asociación de Organizaciones Vecinales de Nuevo León, Osvaldo Serna Servin demandaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en la solución del problema que desde hace 15 años , dijeron, enfrentan los habitantes de Nuevo León.

"Nosotros somos una organización que siempre nos preocupamos por problemas de la sociedad, ahorita tenemos como meta proponer una reforma para el problema del gas, queremos que saquen a los españoles, tenemos muchos años pagándoles demasiado dinero en el consumo de gas, que ha aumentado mas del 300 por ciento, la gente no lo ha notado a lo mejor porque va subiendo constantemente poco a poco, en los últimos 15 años, nos han aumentado un 300 por ciento"

" Nosotros tenemos muchos años pidiendo que la gente levante la voz, que no nada mas sea esa gente que en el recibo le vino el doble o el triple, no, todos en general. Si no nos llegan a escuchar los diputados, los senadores y el gobierno, nos vamos a ir a huelga de pagos, no vamos a pagar recibos y vamos a apoyarlos con cilindros para que tengamos la facilidad de tener siempre el producto en la casa", manifestó Vargas Lugo.

Al hablar frente a los vecinos de la colonia 23 de Noviembre en ciudad Guadalupe, donde acudieron a encabezar una Brigada Social de la CROC de Nuevo León, los dirigentes croquistas expusieron un pliego petitorio con propuestas encaminadas a coadyuvar en la solución de la problemática de las altas tarifas del gas para consumo doméstico.

Como puntos mas importantes destacan: que se fije una tarifa de carácter nacional menos gravosa, la eliminación del IVA en el precio del combustible, que el Congreso de la Unión trabaje en la revisión de la Ley que regula el suministro del energético por parte de empresas extranjeras y se otorgue un subsidio especial a usuarios de modestos recursos, viudas y pensionados.