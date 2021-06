Realizan marcha del silencio para exigir justicia en el caso de doctora asesinada en Hidalgo

Médicos, enfermeras, y personal que labora en el Hospital General de Pachuca, donde era residente la doctora Bety, llevan a cabo una manifestación, denominada del Silencio para exigir el esclarecimiento de su muerte.

➡️ Dan prisión preventiva a policías relacionados con muerte de la doctora Betty

Con ropa negra y bata blanca caminaron por las céntricas calles que unen al Hospital General de Pachuca con la Plaza Juárez, ahora no hay gritos, no hay consignas, solo destaca dos carteles "Justicia para Bety" y "No a la brutalidad policiaca".

#AlMomento Inicia marcha pasifica de personal médico tras muerte de la doctora Bety pic.twitter.com/i17XpxMDgi — El Sol de Hidalgo (@ElSoldeHgo) June 13, 2021

Los manifestantes también exigen mejores protocolos generales de detención en los ayuntamientos.

En su andar, los inconformes hicieron una parada frente al Hospital de Medicina en donde brindaron un minuto de aplausos en memoria de la doctora Bety, quién fue su compañera durante tres meses.

Cabe recordar que la muerte de la doctora Bety se registró luego de que ella fue detenida por presuntamente estar involucrada en un accidente de tránsito, fue trasladada a la galera del municipio de Progreso y minutos más tarde la encontraron muerta.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por estos hechos la Procuraduría de Justicia de Hidalgo inició una carpeta de investigación bajo protocolo de feminicidio y fueron detenidos y se les dictó prisión preventiva a siete personas que estuvieron involucradas con la detención.