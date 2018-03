Sale a la luz la carta póstuma del estudiante César Ulises, hallado muerto en Jalisco

Autoridades de la Fiscalía General de Jalisco hallaron una carta póstuma entre las pertenencias de César Ulises Arellano Camacho, estudiante de Medicina de la Universidad de Guadalajara (UdeG), tras varios días de haber sido reportado como desaparecido.



Luego de una intensa movilización de diferentes corporaciones de seguridad, encontraron el cuerpo sin vida del joven en una zona de difícil acceso de la Barranca de Huentitán.

Según los primeros indicios, la falta de aceptación a sus preferencias sexuales y el bullying habrían sido determinantes para que decidiera ponerle fin a su vida.

Tras el deceso, se dio a conocer una carta que está incluida en la carpeta de investigación de la Fiscalía General, a través de la cual se despide de sus familiares y expresa los motivos de su supuesta decisión de privarse de la existencia y pide como última voluntad que no se haga un escándalo con su muerte.





Reproducimos el texto de la carta:



Perdón, estoy agotado, decidí buscar el descanso definitivo, ya saben mis razones. Mi última voluntad es que no se haga ningún escándalo de esto, sería humillante que mis allegados se enteren.

Gracias por apoyarme en el transcurso de mi vida, sé que tengo cosas “maravillosas” en mi vida. No sólo para mí. No soy como los demás es lamentable que no logré ser feliz. Denle un buen uso a mis cosas son suyas ahora. La contraseña de la laptop es: ayoggn98.





Este sería uno de los elementos de los que hablaba el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, sobre las pruebas de que César Ulises atentó contra su vida.

Sin embargo, las autoridades esperan los resultados de las pruebas periciales que emita el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

No obstante, el mandatario refirió que no hay indicios de violencia física ni elemento alguno que presuma que se trató de un homicidio.

Joven revela supuesta relación con César Ulises

Además, un joven de nombre Gustavo hizo pública la supuesta relación que llevaba con César Ulises Arellano Camacho.



En su cuenta de Twitter @gussscuevas, en la cual se autodenomina “Un loco más que twittea, amante compulsivo del café y los perros. Sc: gustavocp_00”, escribió:

“En este momento me vale lo que piensen, sí México es homofóbico o no; sí la sociedad piensa que el Estado tuvo la culpa o incluso criminales. No fue así. Conozco a César Ulises Arellano, y sí, como pueden ver, era mi novio. Ulises, con el corazón destrozado, digo: te quiero”.





En éste momento me vale lo que piensen, sí México es homofóbico o no; sí la sociedad piensa que el estado tuvo la culpa o incluso criminales. No fue así. Conozco a César Ulises Arellano, y sí, como pueden ver, era mi novio.



Ulises, con el corazón destrozado; digo: te quiero. 💔 pic.twitter.com/O3w9NqoZhR — tavøc (@gussscuevas) 26 de marzo de 2018





Este mensaje se llenó de manera inmediata tanto de respuestas de apoyo como homofóbicas.



Ante la reacción de cientos de personas, Gustavo comenzó a responder a los que le escribían confirmando repetidamente que sí era su novio.

Sobre lo de César Ulises Arellano.

Me duele muchísimo su partida, veo que varios se tomaron para mal la publicación donde está una foto mía y de él, me entristece eso. Claro que sé cómo está su familia, y ustedes no querrán oír la realidad de ellos. — tavøc (@gussscuevas) 26 de marzo de 2018

Me entristece más, como sacáis las conclusiones apresuradas; una muerte no es un juego, yo jamás tuve la intención de ser "amarillista" o algo así. Yo solo quise expresar mi dolor y amor en palabras aquí (aunque me es difícil expresarlo bien, no todos entienden). — tavøc (@gussscuevas) 26 de marzo de 2018

Muchísimas gracias a todos ustedes quienes apoyan, quienes mandan sus abrazos y condolencias. Ulises es un ser excepcional, una persona maravillosa de quien tuve muchísima suerte de conocer. ♥️ — tavøc (@gussscuevas) 26 de marzo de 2018

Posteriormente publicó otro mensaje: “Siempre estarás en mi corazón, vivo, sano y salvo. Tu adorable voz permanecerá eternamente en mi mente, los recuerdos estarán ahí hasta mi muerte. Te quiero muchísimo César Ulises Arellano, qué suerte la mía de encontrarte en esta vida”.

Los comentarios siguieron, pero él ya no respondió.