Sembrando vida falla en Chihuahua

PARRAL. El programa Sembrando Vida impulsado por el Gobierno Federal impide que más de 20 mil personas beneficiarias de los pueblos rarámuri y tepehuán en la Sierra Tarahumara, sean autosuficientes e incluso puedan emprender negocios, ya que la entrega de este recurso mensual de seis mil 250 pesos no es aprovechada y se le está dando mala utilidad, acusó la activista indígena Rosalba Loya. Dijo que esta situación volvió dependiente a la población, por lo que pidió que se reajusten los lineamientos del programa para que contemplen partidas alimenticias y de emprendimiento.

“Sembrando Vida debería llamarse Sembrando Caguamas”, indicó la activista, quien explicó que conoce casos en donde los beneficiados utilizan el recurso para la adquisición de bebidas embriagantes, principalmente varones, quienes determinó que optan por comprar estos productos en vez de alimentos o insumos para el campo.

Loya consideró que se trata de un fallo del Gobierno federal, pues destacó que el programa convierte a los beneficiarios en personas dependientes del Estado, sin impulsarlos a ser dueños de las tierras, a trabajarlas y a convertirse en productores locales, y ahora viven como antes pero recibiendo dinero mensualmente.

Añadió que el programa de apoyo al campo tiene muy buen objetivo, los productores rurales habían sido olvidados durante décadas por los gobiernos y en este sexenio fueron tomados en cuenta; sin embargo, señaló que las estrategias no son las correctas.

Expuso que las autoridades federales no supervisan el destino de los seis mil 250 pesos que les entregan, ya que no les exigen facturas, tickets ni comprobantes de que el recurso se utilizó de manera adecuada, destacando que no hay supervisores en la Tarahumara, permitiendo que los beneficiarios lo utilicen en lo que deseen.

Propuso que el Gobierno federal debe modificar las reglas de operación, definiendo que uno de los requisitos debe ser demostrar en qué se utilizó el dinero y que en caso de no ser aprovechado conforme a lo estipulado, se retire el apoyo al productor.

Otro de los requisitos debería ser que se destinen partidas obligatorias en que deban de usarlo y fomentar así un buen desempeño de los beneficiarios, pues definió que pueden establecerse partidas para alimentación, vivienda, emprendimiento y desarrollo al campo.

Rosalba Loya hizo alusión a que si el Gobierno de México obligara a los inscritos a destinar cierto porcentaje del apoyo a partidas como las anteriores, las personas se verían obligadas a buscar su propio bienestar y no depender del Gobierno, como lo hacen a la fecha.

Argumentó además que es por eso que renombró al programa como "Sembrando Caguamas" o "Comprando Consciencias", ya que los rarámuris y tarahumaras no buscan un futuro sustentable, un futuro en donde ellos sean los ejidatarios y no uno donde sigan trabajando para alguien más.

Precisó que las personas de pueblos originarios son talentosas, que poseen dones para crear, construir, para sembrar y hasta incluso para correr, sin embargo, dijo que el programa solo ayuda para no buscar un empleo ni una fuente de ingresos personal, sino solo para adquirir y consumir bebidas embriagantes.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, en Chihuahua más de 20 mil personas están en la lista de beneficiarios de Sembrando Vida.

Durante el último trimestre de 2023 el 60 por ciento de las personas beneficiadas son hombres, quienes reciben el apoyo directo a la tarjeta de débito entregada por el Banco del Bienestar. Se destinaron más de 43 millones de pesos sólo para siete mil mujeres productoras.

El gobierno impulsó el programa Sembrando Vida que comenzó con un apoyo mensual de cinco mil pesos en 2018 y durante cinco años consecutivos aumentó hasta llegar a los seis mil 250 pesos al mes, brindando así una alternativa para del desarrollo de los productores locales.

Al formar parte del programa las personas beneficiarias tuvieron que integrarse a una Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC), donde desarrollan los sistemas agroforestales que les permiten mejorar sus ingresos y contribuir a la restauración del medio ambiente. De acuerdo a la página oficial de Sembrando Vida a la fecha se han establecido 18 mil 500 de estos espacios en toda la República.

Además del apoyo al sector rural, el programa se encarga de fortalecer la forestación y fomentar la conservación ambiental, ya que los productores deben promover la ecología en el campo.