Entre flores y coronas, sepultan al niño Emiliano asesinado en Tabasco

Dante Emiliano, el niño de 11 años que murió luego de recibir tres balazos a manos de presuntos delincuentes en Paraíso, Tabasco, fue sepultado en el panteón de la ranchería Moctezuma, ubicado a unos tres o cuatro kilómetros de la cabecera municipal de este municipio costero.

En su tumba, localizada al final del cementerio, hay arreglos florales y coronas colocadas por amigos y familiares en su memoria, así como veladoras y algunos otros objetos. Al frente está una corona depositada en el sitio, según se puede apreciar, por alumnos de quinto grado de un colegio de la demarcación. Todavía puede verse la tierra que fue removida para darle cristiana sepultura.

Durante la sepultura de Emiliano no se observó agente de seguridad alguno, solamente hay patrullaje constante y presencia de unidades de la Policía Municipal justo en la zona donde se ubican el que fuera domicilio del niño chico y la escuela secundaria José María Pino Suárez, donde estudiaba.

Escuela de Emiliano se abstiene de hablar sobre el caso

Durante un recorrido por la demarcación, se buscó hablar con la dirección del plantel educativo para tratar de saber un poco sobre el aprendizaje que el muchacho llevaba y cómo era con sus compañeros de clases. Sin embargo, las autoridades educativas de esta escuela dijeron no estar autorizadas para emitir comentario o proporcionar información alguna sobre el fallecido alumno.





En las calles de la cabecera municipal la actividad comercial, escolar y laboral se desenvuelve con total normalidad.

Algunos habitantes se sienten inseguros

El Heraldo de Tabasco entrevistó a algunas personas para conocer qué opinan tras el asesinato de Emiliano.

Tras la muerte de Emiliano, ciudadanos denuncian sentirse inseguros en Paraíso



La señora Luz del Alba Pérez, avecindada precisamente en la calle 8 de Octubre de la colonia El Limón, afirmó que, a pesar de que se habla de que hay vigilancia, la delincuencia opera a sus anchas.

Señaló que no se ve por ningún lado la presencia policíaca, pues en la comuna a diario se reportan dos personas muertas. Asegura que, aunque se habla de que la Guardia Nacional recorre las calles brindando protección a la gente, lo cierto es que no estuvieron en el lugar para auxiliar a Dante Emiliano.

Así luce la tumba de Dante Emiliano, en el panteón de la ranchería Moctezuma, primera sección, hay arreglos florales y coronas colocadas por amigos y familiares en su memoria, así como veladoras y algunos otros objetos.

Genoveva "N", quien dijo ser originaria de un país centroamericano, aseguró que la inseguridad es el pan de cada día. "Pero al que habla de más le cortan la lengua", aseguró está mujer dedicada a la venta de pozol en las colonias de Paraíso.

Por su parte, Juan Morales sostuvo que en el municipio no ocurren muchos asesinatos, aunque la delincuencia es algo que se da en cualquier estado del país. Aseguró que regularmente los policías municipales, elementos de la Guardia Nacional y la Marina están presentes para inhibir la comisión de ilícitos. No obstante, indicó que no se puede acabar de esa manera con la vida de un niño, por lo que ese crimen se tiene que investigar y esclarecer, "porque está muy raro".

