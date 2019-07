Sin apoyo, 80 mil jornaleros en Chihuahua

CHIHUAHUA.- El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), de la Secretaría de Bienestar, se declaró formalmente extinto, con lo que entre 30 y 80 mil jornaleros que arriban al estado anualmente dejarán de obtener recursos para alimentación, salud y educación por parte del gobierno federal.

Para la secretaria del Trabajo, Ana Herrera Laso, es cierto que no había claridad en el uso de los recursos que venían de la Federación, sin embargo, eso no quiere decir que no sea necesario un programa de apoyo.

Externó que ante el recorte de este programa existe una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que habla de la necesidad de ese diagnóstico de la operatividad y necesidad del programa.

Dio a conocer que en un panel sostenido en semanas pasadas la representante de la delegación del Bienestar, Teresita de Jesús Ruiz Anchondo, refirió que llegaría un apoyo para los albergues de jornaleros agrícolas al estado, de manera supletoria, el cual no ha ocurrido.

Dentro de los objetivos del programa desaparecido estaba mejorar las condiciones de vida de la población jornalera agrícola y de los integrantes de sus hogares con acciones que les permiten tener mejor alimentación, salud y educación.

En todo el país, y particularmente en Chihuahua, la población jornalera es, en su mayoría, habitantes de etnias y población de comunidades más rezagadas, donde es imposible conseguir empleo.