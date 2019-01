Sinhué presenta decálogo ante desabasto en Guanajuato; limitarán venta de gasolina

Tras reunirse con empresarios gasolineros de la entidad, el Gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo dio a conocer que a una semana de haber comenzado la crisis por el desabasto de combustible solamente entre 115 y 120 estaciones de servicio de las 600 que hay en todo Guanajuato permanecen abiertas y con un número muy limitado de litros de gasolina.

Ante esta situación y que solo un total de 19 mil barriles de combustible han llegado a Guanajuato por parte de Petróleos Mexicanos, que prometió enviar un total de 41 mil la cual es insuficiente para satisfacer la demanda en la entidad, el Mandatario estatal hizo un llamado al Gobierno Federal para que la refinería Antonio M. Amor ubicada en el Municipio de Salamanca sea reactivada a la brevedad posible para que pueda fabricar gasolina y de esta manera se pueda restablecer el servicio para los guanajuatenses.

Rodríguez Vallejo manifestó que la refinería no está trabajando debido a que Pemex le confirmó que todavía no llega un compuesto conocido como MTB que es necesario para realizar la mezcla y fabricar el hidrocarburo, dicho componente que sirve de base fue mandado desde Ciudad Madero, Tamaulipas; sin embargo este no ha llegado a las instalaciones de la refinería en Salamanca.

Descartan crisis de diesel y turbosina

Así también, aseguró que Guanajuato cuenta con abasto suficiente de diesel y turbosina, esto después de que había rumores de que también existía crisis, por lo que remarcó que tanto el transporte público cuyas unidades utilizan el diesel y las aeronaves que usan la turbosina no enfrentan ningún problema y por ende el Aeropuerto Internacional de Guanajuato se encuentra laborando con normalidad.

Manifestó que la solución a corto plazo a este problema de desabasto es que se abra el ducto que conecta a Tula con Salamanca para poder surtir de combustible a la entidad, sin embargo esto no ha podido suceder del todo debido a que el mencionado ducto ha sido perforado y las composturas han atrasado esta acción, a lo que el Gobernador se comprometió a desplegar elementos de las Fuerzas Estatales de Seguridad Pública a lo largo del ducto a partir del territorio guanajuatense para asegurar que el combustible llegue a su destino.



Decálogo de acciones

Por último, el Gobernador y los empresarios gasolineros de la entidad presentaron un decálogo para que el abasto de combustible se lleve a cabo en orden: mantener la calma en la compra de combustible, no realizar compras de pánico, respetar la logística de cada estación de servicio y acatar las instrucciones de las autoridades.

También incluye que la venta máxima será de 500 pesos dependiendo de la existencia de combustible, la venta será de 100 pesos para bidones y garrafones, queda estrictamente prohibida la reventa de combustible, las filas en las gasolineras serán limitadas a 500 vehículos y se prohíbe apartar lugares, se dará preferencia a las unidades de Seguridad Pública y Emergencias para que surtan sus tanques y las autoridades estarán apoyando en la vigilancia en las gasolineras.

El decálogo:

-Mantener la calma en la compra de combustible.



-No realizar compras de pánico.



-Respetar la logística de cada estación de servicio.



-Acatar las instrucciones de la autoridad.



-La venta máxima será de 500 pesos dependiendo de la disponibilidad de combustible en las gasolineras.



-Será limitada a 100 pesos la venta de combustible en bidones y garrafones.



-Queda estrictamente prohibida la reventa de combustible.



-Las fila máxima en cada estación de servicio estará limitada a 500 vehículos y no se podrá apartar lugar.



-Se dará preferencia a las unidades de Seguridad Pública, Transporte Público y Emergencia para que surtan sus tanques y seguir realizando sus labores en beneficio de la población.



-Las autoridades estarán apoyando en las tareas de vigilancia en las gasolineras.