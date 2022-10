Son 65 los que quieren ocupar la Fiscalía de NL; Congreso local inicia revisión de documentos

En medio de la polémica de que el gobernador no quiere un fiscal político, y la negativa a entregar cartas de antecedentes no penales a algunos, se inició aquí la revisión de documentos de 65 aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal de Justicia de Nuevo León.

El viernes se cerró el plazo para el registro de aspirantes, y destaca entre los registrados, personajes como Adrián de la Garza, ex procurador de Justicia, ex alcalde de Monterrey y ex candidato a la gubernatura; Griselda Núñez, Fiscal en Feminicidios; y Esteban Cantú, de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como Javier Flores, ex Subprocurador de Ministerios Públicos y abogado del ex Gobernador, Rodrigo Medina; el actual encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia, Pedro Arce, y Alberto Palomino, ex vicepresidente de Cemex.

También figura en el registro, Federico González Scott, ex delegado de la PGR, en Tamaulipas.

Mientras tanto, el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) arrancó este domingo con la revisión de documentos de los 65 aspirantes inscritos, en una reunión que en el décimo piso del Congreso Local, que encabeza el presidente del organismo, Enrique Ogaz.

De acuerdo a la Constitución Local, tras el cierre de la convocatoria, el Congreso tiene 30 días para revisar cada uno de los expedientes y posteriormente deberá enviar una lista con cuatro propuestas al Gobernador.

La gran mayoría de los 65 aspirantes han presentado algunos documentos que señalan que no tienen antecedentes penales, luego de que el gobierno estatal no entregó las mismas, al argumentar que hay amparos que impiden el proceso de selección del nuevo fiscal.

Sin embargo, los registrados han argumentado que el amparo es para detener la selección, más no para el trámite.

El amparo fue solicitado y otorgado a un particular que así lo demandó.