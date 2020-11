Tabasco apocalíptico: Covid-19, inundaciones, sismo y ahora el Dengue

Tabasco pasa sus últimas horas bajo aciago e incertidumbre, la desesperación inunda a sus pobladores por el paso que dejaron las lluvias de la semana pasada, a ello le suman los problemas de drenaje, vías incomunicadas y por si fuera poco, el Covid-19, el dengue y un sismo completan la trágica escena.

De acuerdo al último reporte emitido por el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, un débil escurrimiento de aire fresco favorecerá un potencial de lloviznas de 0.1 a 5 milímetros, con posibles lluvias aisladas de 5.1 a 25 milímetros en el Sur de Tabasco.

Detalló que se espera que las precipitaciones ocurran por la noche, y de forma dispersa, por lo que no representa un peligro para la población.

En el informe, señaló que los ríos se han mantenido con descensos graduales, excepto el Usumacinta que se ha incrementado 15 centímetros desde este miércoles, ubicándose 12 centímetros arriba de su escala crítica de desbordamiento general, persistiendo un ascenso lento hasta este jueves, de entre 5 y 15 centímetros más.

En tanto los ríos La Sierra, Grijalva (en Gaviotas y Acachapan 1ra.) Puxcatán y San Pedro, se mantienen en alerta por desbordamiento.

Asimismo, se prevén vientos del Norte Noreste de 5 a 25 kilómetros por hora y temperaturas entre los 32 y 35 grados Celsius las máximas y los 20 y 22 grados las mínimas.

Inundados y desamparados: el día a día de los damnificados

Desde el domingo por la noche la señora Anabelli "N" y su familia salieron del sector Coquitos en Gaviotas para trasladarse al monumento a Tabscoob que se encuentra en la colonia la Manga.

Con el agua a más de metro y medio de altura pudieron rescatar lo más que pudieron, el resto ya se perdió.

Desliza para ver las imágenes:

Si bien hay decenas de albergues la familia por temor al Covid-19 decidieron quedarse en la calle, soportar el calor, los mosquitos y el riesgo de la delincuencia.

Agradece a las personas que le han brindado una ayuda pues mes han llevado tortas, agua para tomar entre otras cosas.

La preocupación es que en cualquier momento pueda llover y sea muy fuerte.

Dijo que de momento ninguna autoridad les ha dado absolutamente sólo personas de buen corazón se han acercado.

Dengue, el otro mal tras las inundaciones

El subsecretario de salud, Leopoldo Gastélum, advirtió que podría elevarse el riesgo de casos de dengue en Tabasco.

Esto debido a la ausencia de lluvias en los últimos días, y el estancamiento que ha permanecido en varias zonas del estado que se han visto afectadas por la inundación.

Al respecto, dio a conocer que a partir de este viernes dará inicio la fumigación aérea en la ciudad de Villahermosa.

Indicó que se habían estado llevando acabo acciones de nebulización vía terrestre, pero que se intensificarán las labores vía aérea, principalmente en comunidades como Gaviotas, en donde los niveles de agua han descendido de manera muy lenta.

Cabe destacar que el estado ha permanecido en los primeros lugares a nivel nacional, en cuanto a casos de dengue grave, o de síntomas de alarma producido por el mosquito Aedes Aegypti.

Cabe destacar que el estado ha permanecido en los primeros lugares a nivel nacional, en cuanto a casos de dengue grave, o de síntomas de alarma producido por el mosquito Aedes Aegypti.

Detectan 10 casos de Covid-19 en albergues de Tabasco

Luego de confirmar que se detectaron 10 casos positivos y 30 casos sospechosos de Covid-19 en los diferentes albergues instalados en el estado de Tabasco, el subsecretario Gastélum Fernández, advirtió que podría elevarse el riesgo de casos de dengue en los municipios afectados por las inundaciones.

Esto debido a la ausencia de lluvias en los últimos días, por lo que aparte de este viernes dará inicio la fumigación aérea en la ciudad de Villahermosa.

El funcionario estatal señaló que habían estado llevando a cabo acciones de nebulización vía terrestre, pero que se intensificarán vía aérea en comunidades como Gaviotas.

Entrevistado luego de participar en una reunión en el Palacio de Gobierno, el funcionario dio a conocer que esta semana se confirmaron 10 casos positivos y 30 sospechosos de COVID-19 en los refugios temporales instalados en el estado, por lo que reiteró el llamado a continuar con las medidas de prevención sobre todo en las comunidades afectadas.

"La gente que pudiera tener Covid-19 se está rastreando, no nada más en la parte de Covid-19, sino de todo, diarrea, infecciones respiratorias, todas las afecciones que pudiéramos tener", explicó el funcionario de salud.

Manifestó también que es muy probable que se dé un rebrote de esta enfermedad, ya que ante la emergencia se han presentado aglomeraciones en las zonas afectadas, y según se ha observado en imágenes y videos, la gente no ha usado el cubrebocas ni ha guardado la sana distancia.

Debido a ello, se han hecho pruebas PCR a quienes presentan algunos de los síntomas, además de que se les aísla en caso de que se considere sospechosa, y que este tipo de acciones se seguirán llevando a cabo en caso de que se presenten más casos en los albergues y zonas afectadas.

Agregó que no está de más hacer el llamado a la población a que no se olviden de las medidas de prevención, para evitar contagios o rebrotes, dado que aunque se entiende que muchos se trata de una situación difícil, no deben exponerse a un contagio por contactos innecesarios.

Lo que faltaba... un sismo

Continúan detectando el Servicio Sismológico Nacional movimientos telúricos en el estado de Tabasco, durante este jueves, fueron registrados dos sismos, uno de ellos en el municipio de Macuspana a 29 kilómetros al Sureste, a las 00:30 horas, con un magnitud de 3.9 en la escala de Richter, con una profundidad de 15 kilómetros.

El segundo evento fue registrado a las 2:24 horas, a 23 kilómetros del sureste de Teapa, con una magnitud de 4.0, y una profundidad estimada de 10 kilómetros.

Cabe recordar que el pasado 9 de noviembre fue registrado uno en el municipio de Tenosique, con una magnitud de 4.1.

