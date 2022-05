Tabasco pidió prórroga a CFE para pagar Convenio de Apoyo Tarifario: Finanzas

El secretario de Finanzas, Said Mena Oropeza, confirmó que se pidió una prórroga de cinco meses a la Comisión Federal de Electricidad para pagar el Convenio de Apoyo Tarifario acordado el año pasado, por lo que el compromiso quedará cubierto hasta septiembre.

Hay que señalar que este acuerdo para los ejercicios fiscales 2021 a 2022 (comprendiendo los meses de octubre de 2021 a marzo de 2022) buscaba reducir el costo de lo que pagan 721 mil 204 usuarios en el estado.

Para ello, la administración estatal acordó pagar 393 millones que tendrían que ser cubiertos en cuatro pagos: 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril.

Sin embargo, Mena Oropeza no quiso señalar cuánto de ese recurso ya se abonó y cuánto se debe todavía.

El funcionario estatal no de refirió tampoco al estado de un segundo convenio, relativo al finiquito del convenio Adiós a tu Deuda, en donde el gobierno de Morena aceptó pagar mil 790 millones de pesos “por el monto de los adeudos facturados por el consumo eléctrico desde el 1° de junio de 2019 al 31 de enero de 2021 de los usuarios no regularizados y que no hayan sido afectados por las inundaciones”.

Y 250 millones de pesos “el monto equivalente a los finiquitos de los contratos de suministro de energía eléctrica de los usuarios finales de CFE a quienes les aplican las tarifas para el servicio doméstico para suministro y venta de energía eléctrica, que no hayan sido afectados por las inundaciones” y que se encontraban pendientes de regularizarse en ATD.

En ese caso, tendrá que cubrir mensualidades de más de 55 millones de pesos hasta el 2024.

