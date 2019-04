Tabasco, sin capacidad para proteger a mujeres

A pesar de que la Federación y el total de los estados de la República tipifican el delito de violación, existe disparidad en las sanciones y la poca severidad de éstas en algunas entidades, así como la falta de atención, explican en parte los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación del Inegi, que revela la persistencia de la idea de que “algunas mujeres son violadas porque provocan a los hombres”.

Como informó El Sol de México, Chiapas, Tabasco, Sinaloa y Colima son las entidades donde más mujeres son violadas y las agresiones contra ellas son más justificadas por la población, que no cuenta con instancias preparadas para atender el problema.

El presidente del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes Ramos, indicó que actualmente Tabaco no tiene la capacidad para llevar ni los casos de feminicidio ni las denuncias por violación u otro tipo de agresiones hacia las mujeres.

“No, yo creo que el estado no tiene la capacidad suficiente para atender este problema y, pese a que se ha diversificado que los casos se atiendan ya sea a través del Ministerio Público, el DIF o el Instituto de las Mujeres, no se han destinado recursos suficientes, de modo que son organismos burocráticos que no funcionan”.

Para el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Efraín Rodríguez León, la falta de perspectiva de género por parte de autoridades y funcionarios es factor de la ineficacia.

La entidad tiene penas que van de diez a 15 años de prisión, mientras los códigos penales de Morelos y Quintana Roo, con entornos menos violentos para mujeres, prevén sanciones de hasta 25 años de pena máxima y 20 como mínima.

DISPARIDAD EN LAS SANCIONES

Mientras el Código Penal Federal establece penas de cárcel de entre ocho y 20 años para los violadores, las sanciones en los estados pueden variar desde cinco hasta 25 años. En la República mexicana, 24 estados tienen sanciones mínimas para el delito de violación, menores a 10 años de cárcel, con un promedio de entre cinco y ocho, mientras que el promedio de castigo máximo es de 16.7 años, el cual se aplica en 22 entidades con una diferencia de más-menos dos años. Nuevo León y Querétaro establecen las penas máximas más bajas con 12 años de prisión.

Según ONU-Mujeres, en México las niñas y adolescentes son quienes padecen mayores episodios de violencia sexual, psicológica y patrimonial, de acuerdo con el estudio Violencia y feminicidio de niñas y adolescentes en México.

Indica que de las atenciones a menores de edad que registró el sector salud de 2010 a 2015, por violencia sexual, 89.2 por ciento de los casos fueron para mujeres, mientras en los casos de abandono o negligencia, las mujeres representaron 64.9 por ciento de los casos. Destaca también que en violencia psicológica, las mujeres menores de edad también son el sector más afectado con 83.4 por ciento de los casos, indicó ONU-Mujeres.