Tapachula es una buena ciudad para vivir, asegura migrante haitiano

TAPACHULA. Migrantes haitianos ya ven a Tapachula, Chiapas, como una ciudad para salir adelante luego de huir de su país debido a los desastres naturales como terremotos o huracanes, y a la inestabilidad política y económica.

El año 2021 fue inusual pues se vivió una crisis migratoria inédita por la llegada a Tapachula de miles de haitianos que pasaron hambre, durmieron en las calles, perdieron la vida por el coronavirus, en accidentes o se las arrebataron, aunque la mayoría logró su objetivo de seguir avanzando rumbo a la frontera con Estados Unidos; sin embargo, hay quienes consideran que Tapachula es una buena ciudad para vivir, lograr sus sueños y conseguir una mejor calidad de vida que no tenían en Haití.

Alexander Derizard es uno los miles de haitianos que busca radicar en la Perla del Soconusco y alcanzar esa mejor calidad de vida, la cual empezó a buscar desde 2018 cuando salió de su país, a los 16 años, un año más tarde que su mamá quien actualmente permanece en Chile.

En plática con Diario del Sur, Alexander contó que dejó su país por la pobreza y llegó a Chile, en donde estuvo con su madre durante dos años, lugar en donde aprendió a hablar español. Actualmente lleva alrededor de un año en Tapachula en busca de salir adelante, luego de pedir asilo.

Según datos oficiales, en 2021 alrededor de 90 mil personas pidieron asilo político, en su mayoría haitianos o sudamericanos.

“Mi madre me dijo que México es el destino y acá me tengo que quedar a esperarla, pues en un tiempo no muy lejano llegará, mientras tanto trabajo como traductor en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para ganar un poco de dinero, y estudio psicología en una escuela privada”, cuenta Alexander.

Platicó que en poco tiempo hizo muchos conocidos y amigos, además de que la ciudad le gusta porque hay muchas personas que le brindan apoyo y le dan ánimos para luchar por su sueño de ser un profesionista.

“Muchos salimos, agarramos nuestras mochilas y emprendimos el viaje sin saber qué es lo que queremos, pero hay que hacerlo a consciencia e informados y no dejarnos engañar por personas que venden sueños de un futuro increíble, cuando la realidad no es así”, comenta.

Alexander dice que en el tránsito de todos los países que cruzó para llegar a Tapachula se vive una ola de corrupción y más en contra de los migrantes haitianos a quienes ven con el símbolo del dólar en la frente, cuando en realidad viajan sin dinero.

“Los haitianos que llegan a esta ciudad tuvieron que trabajar de cinco a siete años en Chile o Brasil para ahorrar un poco de dinero que se va dando en los países que se dejan atrás, esto con tal de que las autoridades nos dejen pasar, principalmente en Centroamérica”, abundó.

Con una sonrisa en el rostro y con la esperanza que pronto podría tener a su mamá con él, el joven dijo que también práctica deportes pues juega fútbol, béisbol y entrena a un equipo de softbol.

Respecto a su documentación, Alexander comenta: “lo que les pediría a las autoridades es que agilizarán los papeles para que unos pudiera estar de manera legal en el país, puedan trabajar y no tengan la necesidad de avanzar en busca entrar a Estado Unidos, sino establecerse en esta ciudad y su gente que en realidad es bondadosa con los migrantes”.