México dejó de ser país de paso y se convirtió en destino de migrantes: ONU

IRAPUATO. México ha dejado de ser un país de tránsito de migrantes con rumbo a Estados Unidos, para convertirse en un destino; sin embargo, tiene ante sí tres retos para mejorar su política migratoria: ofrecer mejores condiciones de seguridad para estas personas, agilizar los procesos de regularización de su estatus para que puedan permanecer en México y combatir la xenofobia y desinformación que hay para con esta comunidad, que sigue siendo víctima de abuso en sus derechos humanos.

Así lo manifestó Danna Graber Ladek, jefa de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, quien dijo que México tiene nuevos retos, sobre todo porque dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un país de destino, algo para lo que no estaba preparado y por lo tanto tiene que comenzar a analizar modificaciones a las leyes para permitir ese estatus, si quiere abonar con una política migratoria integral.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Danna Graber Ladek explicó que México no sólo es un país de tránsito migratorio hacia Estados Unidos, sino también es una nación que expulsa migrantes, así como también recibe a personas deportadas desde el vecino país del norte, pero en los últimos años se ha convertido en un país de destino, algo para lo que no estaba preparado.

“Tenemos que reconocer que México (...) cada vez se está convirtiendo en un país de destino, eso es importante reconocer, porque hay personas que quieren quedarse en México.

“Estamos viendo que a nivel nacional hay personas haitianas que están llegando desde Sudamérica y recientemente hicimos una encuesta y de las personas que entrevistamos, 74 por ciento nos dijeron que quieren quedarse en México.

“Es una estadística muy interesante y muy importante, porque hay gente que está buscando trabajo aquí en México, no están simplemente pasando para llegar a los Estados Unidos”, comentó Danna Graber Ladek.

Por ello, dijo que México tiene que comenzar a analizar esta situación y realizar los ajustes a su legislación para poder permitir a estas personas quedarse en México, pues reconoció que el país sí tiene condiciones como para poder acogerlas.

“Definitivamente (sí hay condiciones para que las personas migrantes se queden en México), en primer lugar en el sector privado hay una demanda laboral, entonces sí hay vacantes, lo que cuesta es el proceso de regularización de esas personas migrantes y también el desconocimiento de cómo se hace, de cómo pueden contratar a las personas migrantes, entonces estamos trabajando desde ese otro lado para apoyarles en ese sentido”.

Otro aspecto a mejorar es el poder brindar servicios educativos y de salud a las personas migrantes, algo en lo que México también debe de trabajar para mejorar, cuando sea el caso de los estados que sí puedan ofrecer dichos servicios.

“Más personas quieren quedarse, entonces cómo pueden apoyar las escuelas a niños y niñas para que puedan quedarse a estudiar, entonces es otro reto que surge y más ahora en la pandemia que estamos viviendo”, destacó.

Danna Graber explicó que si bien México cuenta con una legislación migratoria muy importante, aún falta llenar estos vacíos que le acaban de surgir, para poder ser un país que no sólo sea de tránsito, sino que eventualmente pueda ofrecer un estatus legal a estas personas que están buscando una mejor vida para ellos o sus familiares, pues no todos salen de su país por pobreza o inseguridad, sino también por desastres naturales, por encontrarse con familiares que están en territorio mexicano o bien, porque simplemente aspiran a tener mejores servicios educativos para sus hijos, entonces no se puede negar este legítimo derecho que tienen.

Sin embargo, Danna Graber identificó tres problemas que deben ser atendidos de manera prioritaria, si es que se busca una buena política migratoria en el país.

“El punto más importante es garantizar la seguridad de migrantes, estamos viendo muchas violaciones en contra de estas personas migrantes, secuestro, violaciones y hasta la muerte, es importante mejorar la seguridad hacia estas personas, que .son tan vulnerables aquí“.

“Además, el tema también de regularización para estas personas que quieren quedarse y poder integrarse en estas comunidades. El tercer punto que mencionaría es combatir la xenofobia hacia las personas migrantes”.