Tildan de engaño la nueva tarifa de CFE

VILLAHERMOSA.- Para el Colegio de Abogados Tabasqueños resultó un engaño por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Gobierno federal el supuesto cambio de tarifas de energía eléctrica.

Esto debido a que los usuarios que quieren adherirse al acuerdo Adiós a tu Deuda, prácticamente van a ciegas y la CFE se aprovecha al no proporcionar con claridad los alcances del convenio.

Así lo indicaron en conferencia de prensa integrantes de este colegio de profesionistas, encabezados por su presidente Sergio Antonio Reyes Ramos, quien consideró que la CFE debe dar a conocer tanto el acuerdo del programa, como los contratos que están firmando los usuarios.

El profesional del derecho señaló que los usuarios están firmando a ciegas, debido a que no se les está otorgando una copia del contrato que están firmando, además que en la página de la CFE sólo aparece la autorización de la tarifa 1F para Tabasco, pero no aparecen los requisitos. Indicó que en otros estados no se solicita que se compruebe la propiedad del inmueble, con lo que se corre el riesgo de convertirse deudas civiles en reales.

Asimismo, dijo que la CFE debe tener disponible públicamente los contratos de adhesión antes de que se firmen y el gobierno publicar el convenio en el Periódico Oficial.

“El ciudadano tabasqueño no puede informarse de las otras obligaciones que adquiere al recontratar con el Adiós a tu deuda, además del pago puntual del consumo de electricidad. Empero, aún cuando la tarifa F1 y las otras fueron aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía y pueden consultarse en el portal de CFE, también es cierto que en los siguientes links se enumeran los requisitos que oficialmente se solicita para contratar, incluso en línea, a los mexicanos, con excepción de los tabasqueños, quienes deben comprobar la propiedad del inmueble”, expresó el presidente del Colegio de Abogados de Tabasco.