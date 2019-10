Africanos protestan frente a Estación Migratoria Siglo XXI en Chiapas

Migrantes africanos protestaron y quemaron neumáticos frente a la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, pues afirman que el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció dar 300 visas humanitarias, pero no han entregado ningún documento.

Los migrantes indicaron que el INM les dijo que deben esperar 20 días más para iniciar trámites para obtener visas por razones humanitarias, situación que les molestó ya que llevan varias semanas que pernoctan afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI.

Además, varios de los africanos confirmaron que los trámites de regularización migratoria se mantienen disponible para extranjeros cubanos, centroamericanos y haitianos, pero no para africanos.

Discriminación

Migrantes africanos también denunciaron que son víctimas de discriminación y xenofobia por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), que están encargados de dar orientación y trámites de regularización en un módulo provisional instalado en las afueras de ese recinto federal.

También mencionaron que hasta ahora no hay una fecha para salir en caravana o éxodo de Tapachula hacía el norte y centro del país.

Uno de los migrantes africanos identificado como Paul manifestó que "nosotros no queremos estar aquí, solo queremos el documento para continuar nuestro camino, porque aquí no tenemos solución, no tenemos trabajo, no tenemos nada, nos preguntamos por qué México tiene así a los migrantes".

"Migración está ofendiendo a los migrantes, diciendo que por quó los africanos estamos aquí, nosotros solo queremos pasar por México, no queremos quedarnos aquí, pero nos ofenden, nos piden que salgamos de aquí, no nos dan información".