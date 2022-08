Viva Aerobús explicó la falla que provocó un incendio en avión de Guadalajara

La aerolínea de Viva Aerobús emitió un comunicado, luego del incidente de este martes, donde la turbina derecha de una de sus aeronaves presentó una falla y lo obligó a regresar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El comunicado cita que el 23 de agosto del 2022, a las 22:03 horas, despegó un avión de Viva Aerobús "con matrícula XA-VAJ, cubriendo el vuelo VB518 de la ruta Guadalajara-Los Ángeles. Minutos después, durante el vuelo, se presentó una falla relacionada con el motor número dos, que ocasionó la salida de chispas por fricción de metales".

Conforme a los protocolos de seguridad establecidos por la aerolínea, la tripulación regresó al Aeropuerto, "efectuando un exitoso aterrizaje a las 22:45 horas, confirmando la seguridad de todos los pasajeros a bordo y de todos los miembros de la tripulación".

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS — kimberly garcia (@kimbertothelee) August 24, 2022

La aerolínea confirmó que en todo momento "se mantuvo el control del avión conforme a los procedimientos establecidos por el fabricante, mismos que están diseñados para continuar una operación segura bajo estas condiciones".

Es importante mencionar que a la tripulación se le brindó atención oportuna y profesional a los pasajeros que así lo requirieron.

La aerolínea dio hospedaje temporal a los pasajeros

En apoyo a los pasajeros, la aerolínea les otorgó hospedaje en un hotel, con la finalidad de retomar su viaje este 24 de agosto.

"El despegue de este vuelo se efectuó a las 06:32 horas (hora de Guadalajara), en otra aeronave con matrícula XA-VIJ, aterrizando ya en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 07:38 horas(tiempo local), 09:38 am tiempo del centro de México", informó Viva Aerobús.

La aerolínea lamentó los inconvenientes que "esta circunstancia haya podido ocasionar, misma que será analizada y evaluada por la aerolínea y las autoridades competentes" y reafirmó su compromiso con la seguridad en cada uno de los vuelos.