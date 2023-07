Yo no era maestra del niño: afirma Brenda, maestra agredida por padres de familia

Brenda "N" explicó que no era maestra del niño cuyos padres la agredieron y amenazaron en el kínder Frida Kahlo ubicado en Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.

“Yo no era la maestra del niño, yo estaba en el área de maternal. La profesora del niño era la maestra Ema, pero en el momento de los hechos el menor estaba conmigo porque la profesora ya no iba al colegio, pues el ciclo escolar ya había terminado, prácticamente ya no había clases”, dijo ante medios de comunicación.

En la mañana de este martes, la joven maestra fue amedrentada con un arma de fuego por el papá del alumno y luego salvajemente golpeada por la esposa de este sujeto, presuntamente porque trataba mal a su hijo.

"Me confundieron, yo no era la maestra del niño", sentenció.

Del mismo modo, señaló que la denuncia que interpuso ante el Ministerio Público sigue en proceso y que sus abogados ya trabajan en el caso para que sus agresores enfrenten un proceso legal por la golpiza que le propinaron “sin deberla ni temerla”.

Las instalaciones del kínder, ubicado en la colonia Lomas de Cuautitlán, son custodiadas por elementos de la policía municipal.

En tanto, la profesora es vigilada y cuidada por los mismos policías municipales para evitar que sufra una nueva agresión por parte de familiares o amigos del matrimonio que la atacó, de quienes se supo son conocidos por ser muy agresivos, pues trascendió que ya no es la primera ocasión que agreden alguien y que incluso ya han enfrentado otras.

Detienen a pareja agresora

Horas después de la agresión, elementos policíacos detuvieron a los esposos. Luego de que la afectada denunció los hechos, elementos de la policía de investigación de inmediato se dieron a la tarea de buscar a los esposos, identificados como Laura y Jesús “N”, mismos que finalmente, gracias a la indignación y enojo que causo la agresión que cometieron contra la maestra, fueron encontrados y detenidos.

