2021: año de las crisis 

Este año -que finalmente se acaba- pasará a la historia como el año de las crisis. A finales del año 2020, se creía que este 2021 sería el año de la vacunación y del posible fin de la pandemia, pero nos equivocamos. Por un lado, la crisis sanitaria ya va entre la cuarta y la séptima ola en diferentes regiones del mundo. Por otro lado se atravesaron otras crisis. Las explico a continuación.

Crisis de las vacunas. Todo el año fue de: a) medidas unilaterales como aquellas a la exportación de las vacunas aunque esto implicara un choque en los contratos firmados entre gobiernos y laboratorios, b) acaparamiento de vacunas por sólo unos cuantos países, mejor conocido como vacunacionalismo, c) abusos de poder para tener acceso preferencial a éstas a través de los vacunatorios VIPS, d) vacunas falsas por parte del crimen organizado ya que al ser el nuevo oro líquido, esto permitió que la dark web hiciera de las suyas a través de las criptomonedas, e) vacunas disfraz que fueron las que contenían agua o bien, cuando hubo gente joven disfrazada de adultos mayores para lograr una vacuna antes de tiempo, f) desorden en la repartición de éstas al interior de las naciones, g) fracaso de COVAX y h) oligopolio de las farmacéuticas que fabrican vacunas.

Crisis migratoria. Si ya de por sí hablar de migración es complejo, este año se caracterizó por la avalancha de caravanas migrantes de varios países de América Latina y el Caribe a diversos países pero más, hacia México para llegar a Estados Unidos (EU). Este tema orilló al mandatorio Biden a designar a la vicepresidenta Harris para abordar este tema. Sin embargo, el tema aún no se traduce en acciones concretas. Lo que sí hubo fueron reuniones de alto nivel para analizar las causas de origen, hablar de corrupción y establecer el programa Sembrando Oportunidades dentro de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Pero los retos son abismales y la narrativa dio un giro en dos vertientes: i) una Corte de Texas metió reversa a la decisión del inquilino de la Casa Blanca de que los migrantes en proceso de solicitud de asilo, ya no tenían que quedarse en México, ahora sí y b) EU ya entendió que necesita más que nunca de México en una visión de responsabilidad compartida y ya no asistencialista.

Crisis de la democracia. A lo largo de las diferentes elecciones, que vimos en diferentes partes del mundo, hubo fraudes, manipulación –a través de la comunicación política- y éstas se tiñeron de todo menos de democracia. Además, hay un cuestionamiento hacia los gobiernos de derecha y se ha distorsionado el verdadero concepto del neoliberalismo.

Crisis de los chips. Sabemos que estos componentes se han convertido en el nuevo oro electrónico y que la gran demanda en los sectores automotriz, electrónicos, aeroespacial, entre otros, movió las fichas del tablero comercial para que China y EU decidieran el desarrollo de proveedores sustitutos y la búsqueda de nuevos proveedores para cubrir su demanda anual. También se paralizaron estas industrias en diferentes puntos de producción donde se afectó más aún a la economía.

Crisis de las cadenas de suministro. Desde el año 2020, se dio la disrupción de las cadenas de suministro pero este año se agudizó generando retrasos en las entregas lo que ocasionó un alza inimaginable en los costos del transporte marítimo ocasionando que el precio final fuera modificado y que el consumidor final lo viviera en su bolsillo.

Crisis de los contenedores, camiones y mano de obra. La escasez artificial de los contenedores, la falta de choferes que quisieron manejar camiones y la falta de mano de obra calificada en los puertos para acelerar la descarga de mercancía fueron elementos clave que agudizaron más la crisis número cinco.

Crisis de los energéticos. Los precios internacionales del carbón, del petróleo y del gas natural presentaron un alza rompiendo récords históricos. Los gasoductos fueron actores clave en esta crisis. Tenemos al gasoducto ubicado en Argelia que ha ocasionado mayor confrontación con Marruecos ante la previa ruptura de relaciones diplomáticas ya que dejó de enviar gas a España y Portugal. El segundo es el par de gemelos Nordstream 1 y 2 donde Rusia pone a Ucrania en el limbo ya que el segundo gasoducto podrá surtir a Europa a través del Mar Báltico. Éste pretende duplicar las exportaciones de gas de Moscú a Alemania, sin tener que pagarle a Ucrania los derechos de paso por su territorio





Todas estas crisis unidas generarán para el año 2022: i) una hiperinflación, ii) una mayor incertidumbre dentro de la incertidumbre ya existente, y iii) un multilateralismo cuestionable ya que en realidad es el disfraz perfecto a los intereses geopolíticos y geoeconómicos de los gobiernos.

Coordinadora

Licenciatura en Negocios Globales

Universidad Iberoamericana

aribel.contreras@ibero.mx

Twitter: @AribelContreras

Instagram: aribeldiplomatique