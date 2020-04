Cadenas globales de valor 4.0

Globalización.- Lo que la globalización ha generado durante las últimas tres décadas es la desfragmentación de los procesos productivos. De allí el término de la globalización de la producción, la cual consiste en la generación de las cadenas de suministro para todo tipo de productos.

Derivado a que la última etapa de producción del 16% de los productos fabricados a nivel mundial, es que el ganador del comercio mundial es China (por sus bajos costos de mano de obra, como ventaja competitiva en este factor de producción). Por ser este país asiático el epicentro inicial del COVID19, es que justo durante enero se vio que el resto del mundo temblaba porque no podía importar –insumos o productos terminados- provenientes de dicho país. No sólo por la parálisis productiva sino también por los medios de transporte.





Cadenas globales de valor (CGV)

Entiéndase por este concepto como “la distribución de actividades que agregan valor, necesaria para producir un bien o suministrar un servicio desde su concepción, pasando por el proceso de producción ubicado en distintos países hasta la entrega final al consumidor”. (BID, 2014)

Una que vez que la epidemia se convirtió en pandemia, las CGV comenzaban una disrupción global. Es decir, ya no sólo se trataba de China, sino de la alteración en las actividades y de los insumos provenientes de todas las partes del mundo, lo cual generó un impacto en el producto terminado y también de servicios.

Dicho lo anterior, es que México (MX) no podía ser la excepción. China es el segundo socio comercial por la cantidad de lo que MX compra de dicha nación. MX depende en varios sectores en cuanto a insumos. Respecto a los componentes eléctricos para el sector automotriz, MX importa de China, Corea y Japón. En cuanto al material y equipo médico, el mundo espera la producción china para surtirse. Sin embargo, en varios sectores, MX se ha visto afectado por las cadenas de suministro. Ya que como cualquier otro país, tiene una interdependencia económica con su socio principal que es Estados Unidos (EU), quien ahora es el epicentro mundial del COVID19.

CGV 4.0

Hay analistas que argumentan que derivado de los ataques de EU a China (y viceversa) y debido a sus medidas proteccionistas y nacionalistas, es que esto pudiera generar un desvío del comercio pero también del suministro chino hacia otros países. Incluso hasta se ha llegado a decir, que MX pudiera ser el gran jugador porque pudiera darse una relocalización de fábricas de China a nuestro país.

Yo discrepo con esta última hipótesis por los siguientes argumentos:

1) MX ha accedido a las peticiones de Trump: migración, petróleo, TMEC, entre otros. México cuenta con una gran dependencia económica y política con EU, por lo que no es bien vista por otros países ni empresas multinacionales.

2) TMEC: los 3 países no han hecho una pausa para postergar la entrada en vigor. El argumento político no responde a la realidad. La prisa de que entre en vigor el 1 julio es el suicidio empresarial para el sector automotriz y otros sectores. Ninguno de los 3 países está listo para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos dentro de este acuerdo de aquí a un año aprox.

3) Año electoral de EU: Trump hará lo que sea para su reelección y eso incluye buscar que al interior del país se produzca lo que se venía importando. En esta visión nacionalista y proteccionista, la cadena de suministro con México se puede ver afectada, a pesar del TMEC.

4) El escenario nacional de MX no manda las señales de dar certidumbre ni confianza al sector empresarial local y mucho menos a nivel internacional. Lo cual generará cautela para la inversión extranjera directa (IED) en el corto y mediano plazo.

5) Las estimaciones de crecimiento en México por parte del Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no favorecen al país para la IED.

6) Afectación de la caída del PIB global de un 8% para estos primeros 4 meses, según la OCDE.

7) Podemos hablar de una desglobalización, lo cual MX, como cualquier otro país, tendría que definir estrategias para seguir siendo competitivo. Ya que hoy en día, por su amplia gama de tratados de libre comercio y mano de obra barata, ya no es suficiente. La pandemia viene a reconfigurar al comercio mundial. Y tener o no tener TLCs, ya no es una ventaja. [Ver https://www.elsoldetoluca.com.mx/analisis/politica-y-negocios-tmec-2020-y-tlcuem-2021-5163837.html]

8) Las CGV en MX seguirán teniendo afectación por la dinámica misma que estamos viviendo por las consecuencias geoeconómicas de esta pandemia.

9) MX debe estar preparado para tener relaciones comerciales multilaterales con diferentes frentes. Es decir, estar consciente de que la realidad ha cambiado y que pudiera ser que haya países con nuevas medidas en su comercio exterior, que aunque contrarias a la normalidad del sistema del comercio mundial, ad hoc a la coyuntura actual.

10) Las CGV 4.0 que propongo es que, debido a la pandemia, sólo los países que estén dispuestos a reinventarse, podrán aprovechar esta crisis y hacerla una oportunidad.





