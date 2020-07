El ajedrez geopolítico en la OMC

Ante el anuncio de la salida anticipada por parte de Roberto Azevêdo, actual Director General (DG) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el pasado 27 de mayo escribí[1] y he venido comentando en diversos espacios informativos sobre diversos planteamientos que considero vale la pena reflexionar. El primero es en relación a los puntos de quiebre a los cuales se enfrenta el organismo multilateral (por lo que urge una reforma[2]): i) la inoperatividad del Órgano de Apelación, ii) un mundo más proteccionista y unilateralista en lugar de fortalecer el multilateralismo y el libre comercio, iii) nuevas barreras no arancelarias al comercio justificadas en argumentos de medidas sanitarias y, por si fuera poco, iv) una confrontación más directa y más álgida entre dos grandes protagonistas: Estados Unidos (EU) y China. El segundo planteamiento que he dejado sobre la mesa de discusión es que, para la designación del próximo(a) DG de la OMC, se deberían de considerar tres elementos claves:





1. Otra confrontación diplomática entre EU y China podría darse justo ante la postura de que cada uno quiera poner a su candidato, para que responda a sus propios intereses y no de los intereses del sistema multilateral del comercio. Por lo que lo ideal sería un(a) candidato(a) que logre tener el beneplácito de ambos países y que logre un balance ante estas posturas tóxicas.

2. Que nunca antes el puesto de DG de la OMC ha sido ocupado por alguien de nacionalidad de algún país del continente africano. Es decir, que se debería de considerar a algún candidato de África ya que este continente se merece la oportunidad para que le dé una visión focalizada en esta región que tanto necesita ser volteada a ver y más desde la OMC. Hoy más que nunca África necesita ser escuchada y con un gran eco.

3. Que nunca ha habido una mujer al frente de este organismo internacional, inclusive considerando a quienes han ocupado el cargo de DG desde tiempos del GATT.





Dicho lo anterior, hoy aterrizamos estos elementos ya que finalmente tenemos el nombre y la biografía de los ocho candidatos nominados por sus países: Arabia Saudita, Corea del Sur, Kenia, Egipto, México, Moldova, Nigeria, y Reino Unido.[3] Ahora bien, es importante destacar que este proceso consta de tres etapas: la primera fue del 8 de junio al 8 de julio, ahora estamos en la segunda etapa que concluye el 7 de septiembre donde ha habido la oportunidad de escuchar a los ochos nominados sobre su visión general de hacia dónde pudiera dirigir a la OMC y por ahora, estarán tejiendo su diplomacia comercial de alto nivel para lograr el consenso. La tercera etapa será del 8 de septiembre hasta máximo dos meses más para que al interior del organismo, se determine quién será el/la designado(a). Así que por tiempos técnicos, debemos saber la decisión final para principios de noviembre, a más tardar.





Esto implica ahora tener la interrogante de ¿en qué factores se basarán los países para dar su apoyo? La respuesta que yo visualizo va en dos directrices: a) factores geopolíticos (FG) y b) tendencias mundiales (TM).

FG = Será crucial entender las confrontaciones diplomáticas históricas y actuales para saber si un país dará o no su apoyo. Ejemplo: Japón no daría su apoyo a la candidata coreana, como tampoco Qatar al de Egipto y dudo que la Unión Europea respalde al británico (por no contar aún con un acuerdo post-Brexit). El árabe se enfrentaría a los enemigos de EU y de su propio país. El de Moldova no tendría oposiciones, pero tampoco respaldos.

TM = La pandemia social (de la cual he hablado en diferentes momentos y espacios informativos) ha estallado por la olla exprés que contenía el racismo sistémico que se vive. Por lo tanto, se ve claramente que la tendencia mundial -en estos tiempos- es de no a la discriminación, no al racismo, entre otros fenómenos. Por lo que, esto impulsa más la posibilidad de que sí se considere a alguien de África y a alguien que sea del género femenino.

Sin embargo, hay dos mujeres africanas como candidatas, más aparte el de Egipto. Por lo que aquí veremos que al interior del continente, se debería de llegar a un acuerdo de que dos candidatos “se bajen” y permitan unir el voto africano en una sola candidata. Ya que de continuar con tres opciones, el apoyo se fragmentaría al interior del continente y esto generaría que no llegue su candidato con fuerza. Por trayectoria profesional y posicionamiento dentro de la comunidad diplomática de la OMC, la candidata keniana es quien cumple con estas características. Hay que considerar que Kenia se enfrenta a temas bilaterales con Somalia y regionales apoyando los procesos de paz en Sudán, Sudán del Sur, la República Centroafricana y la región de los Grandes Lagos. A nivel continental, este país fue el primero (junto a Ghana) en ratificar el acuerdo para el establecimiento de una Zona de Libre Comercio Continental Africana, además de tener una de las cuatro sedes de las Naciones Unidas.

Por otra parte, el mexicano es quien también cuenta con un extraordinario perfil, habla los tres idiomas oficiales, y su trayectoria profesional le ha permitido no sólo contar con las bases sólidas para dirigir el organismo, sino además, pudiera ser el único de contar con el respaldo de China y de EU; además de pertenecer a un país con un liderazgo en América Latina y que ha logrado un espacio en el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social de la ONU para impulsar el multilateralismo.





Por todo lo anterior, es que en la recta final pudieran estar dos personas altamente capaces, con grandes perfiles y cuyas nacionalidades responden a países con una política exterior de cooperación, entendimiento, solución pacífica de controversias, respeto a los acuerdos comerciales, entre otros factores. Me refiero a Jesús Seade y a la keniana Amina C. Mohammed.





Por lo que entendiendo las reglas -no escritas- del ajedrez geopolítico, entenderemos la decisión final de quién dirigirá la OMC.

Coordinadora

Licenciatura en Negocios Globales

Universidad Iberoamericana

Twitter: @Aribel007

[1] https://www.elsoldetoluca.com.mx/analisis/politica-y-negocios-la-omc-en-crisis-5283054.html

[2] https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-urgente-reforma-a-la-omc-2530532.html

[3] https://www.wto.org/spanish/thewto_s/dg_s/dgsel20_s/dgsel20_s.htm