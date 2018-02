A la sombra

Si Dios está en todas partes no habrá problema por el cambio que desde ayer operó la Arquidiócesis Primada de México. El cardenal Carlos Aguiar ofrecerá la misa de cada domingo en la Basílica de Guadalupe, y no en la Catedral metropolitana. Este fue el primero de varios ajustes que hará el nuevo arzobispo respecto de lo que habituaba su antecesor, Norberto Rivera. En los próximos días iniciará un ajuste en su equipo de comunicación, entre los cambios, se prevé la salida de Hugo Valdemar, actual vocero. Nos dicen que todos los ajustes convergen en ofrecer una mejor imagen a la feligresía.

Vaya que hubo final de fotografía en la sucesión de Concamin. Francisco Cervantes relevará a Manuel Herrera desde el 22 de febrero próximo y lo primero que pensaron los agremiados es que al- go debe suceder para amainar las pasiones que polarizaron al organismo durante su proceso electoral. Sirvió para ese propósito la carta que emitiera la misma noche del viernes Rodrigo Alpizar, reconociendo que no le favorecían las circunstancias y deseando éxito a Cervantes; lo que despresurizó pasiones. En un contexto de intensas negociaciones internacionales de TLC conNorteamérica y Europa, es importante que los organismos empresariales cúpula se mantengan unidos.

Baja el reflector para los precandidatos Nos aseguran quienes saben de legislación electoral que durante el periodo de intercampañas que inicia hoy, los (pre) candidatos no tendrán que observar un código de silencio como de monje tibetano. Podrán dar entrevistas y aparecer “de vez en cuando” en los medios. Eso sí, no podrán llamar al voto ni hacer propuestas. Además, existe ese terreno pantanoso y desregulado que son las redes sociales, donde seguramente mantendrán presencia. Si usted pensaba que se iba a librar de los ataques personales, los malos chistes y las cancioncitas, no será así del todo.

Esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto estará de gira por Sonora, donde pondrá en marcha el Nuevo Hospital General de Nogales. De hecho, el tema de la visita es la salud, pues la gobernadora Claudia Pavlovich hará una serie de peticiones para equipamiento de ese sector en la entidad, incluidos recursos para el centro de trasplantes de médula ósea, que pretende ser el único de su tiempo en el noroeste del país.