A la sombra | Alejandra Frausto

Foto: Luis Calderón Guerra

Dicen los que saben que con “el petate del muerto” encima andan algunos representantes de la Secretaría de Cultura, de ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO, pues gastaron dinero para transmitir la película Roma en Los Pinos y ahora dicen que no saben quién fue el responsable de autorizar los gastos ni cuánto se pagó. El comisionado del Inai, Joel Salas Suárez, recordó que por medio de comunicados de prensa reconocieron la entrega de un millón de palomitas y 800 litros de ponche, así como el pago por el transporte para traer petates a la Ciudad de México. Ahora dicen que no saben de qué les hablan.

***

Los del Inai señalan que la Secretaría de Cultura les dijo que el video y demás fueron provistos por Servicios Audio Representaciones y Artistas, pero que no tenía el dato de las palomitas y el ponche. Sobre los petates, dijo que solamente cubrieron un importe de 14 mil pesos por el transporte a Los Pinos, y que fueron suministrados por la empresa Espectáculos Fílmicos El Coyul (de Alfonso Cuarón, por cierto), encargada de proyectar la película Roma. Pidió preguntarle a la Cineteca Nacional quién compró los petates. En cuanto a quién los autorizó, la Secretaría de Cultura aclaró que no cuenta con dicha información. El Inai pidió que no finjan demencia y que aclaren todo.

***

Que el general Arturo Coronel Flores, de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue el encargado de firmar como director general de administración, la convocatoria a licitación pública para adquirir equipo para la revisión “no intrusiva” de mujeres que ingresan a las prisiones militares.

***

El que sigue sin aparecer es Antonio Tarek Abdala Saad, quien se desempeñó como Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz con Javier Duarte de Ochoa. Es señalado como presunto responsable de “omitir” administrar adecuadamente cientos de millones de pesos. Dicen los que saben que es el testigo secreto contra Duarte y que en realidad está “guardado” y “cantando” a cambio de no recibir el fuerte castigo que pesa sobre sus acciones.

***

Que le sacarán los trapitos al sol a los de la pasada administración de la Ciudad de México si se meten a fondo con los contratos que se firmaron con Alfonso Cuarón para la promoción de esta capital. Dicen los que saben que para meterse en la trama y encontrar culpables basta con revisar los nombres y ligas del contrato otorgado por el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México (FMPT) a Espectáculos Fílmicos El Coyul. Existe al menos un contrato de 10 millones de pesos que va más allá de petates y palomitas. Que sorpresas se llevarán si revisan los nombres de los que firman y las ligas con otros grupos políticos y otras campañas millonarias, como la Fórmula 1. ¿O será que Alejandra Frausto Guerrero los protegerá?