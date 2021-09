A la sombra | Alejandro Gertz Manero

Los enterados aseguran que la reunión que sostuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal Alejandro Gertz Manero este lunes fue para conversar sobre varios pendientes que tienen muy intranquilo al jefe del Ejecutivo. Si bien la Fiscalía es un organismo autónomo, el mandatario nacional ha señalado varias veces desde su conferencia mañanera que “hace falta más acción, empujar más al elefante” refiriéndose a la lentitud con la que avanza el Ministerio Público en casos prioritarios de la 4T como el de Emilio Lozoya y Odebrecht, Alonso Ancira o Ayotzinapa; esto, por supuesto “de manera respetuosa y fraterna” como siempre apunta el Presidente.

***

Hablando de Alejandro Gertz Manero y “elefantes blancos echados”, resulta que sí, la Fiscalía General de la República exige a los reporteros de El Sol de México 22 pesos por cada una de las 81 mil 551 fojas que contienen toda la información sobre Odebrecht en su poder. No se trata de moches, no piense usted mal, sino del canal oficial para acceder a esta documentación a través del INAI. Es decir, se trata de un archivo que le cuesta a los periodistas que lo solicitan: Un millón 794 mil 122 pesos.

***

Lo que no le cuentan los diarios que reportan este proceso es que no acceden a enviar copia simple de las cuartillas, argumentando que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no obliga a que la entrega de las versiones públicas sea en copia simple (que cuesta como 1 peso), por lo que no hay imposibilidad jurídica alguna para entregar únicamente copia certificada.

***

“El tiempo que se lleva la elaboración de la versión pública, se tiene que tomar en consideración el volumen de las fojas puestas a disposición”, justifica el equipo de Gertz Manero. “El personal requerido para realizar la versión pública, quien tiene que desatender sus labores de investigación para elaborar la misma. El costo de los materiales requeridos para la elaboración e impresión de la versión pública, que no se justifica con el cobro de una copia simple”.

***

Y la FGR tampoco nos deja consultar los archivos en sus instalaciones: “Sobre el particular, me permito comunicar que nos encontramos imposibilitados materialmente para llevar a cabo la consulta directa del expediente de investigación citado con anterioridad, en virtud, de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2, haciendo que el horario y permanencia del personal sea limitado”.

***

Otra joya de la FGR, como diría Martha Anaya: “La consulta directa, generaría que el personal a cargo de la indagatoria sea distraído de sus funciones sustantivas, así como de la atención a los demás expedientes y audiencias que se han programado con el Poder Judicial de la Federación”. ¿Qué estará ocultando Gertz Manero?

***

Que hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra, comenzaron a llegar quejas interpuestas por grupos de jóvenes de la Ciudad de México de las alcaldías en las que no ha iniciado la vacunación para la población de 18 a 29 años. Este lunes, por ejemplo, el denominado Frente por la Dignidad e Iztapalapa presentó su escrito contra el gobierno capitalino, encabezado por Claudia Sheinbaum, a quien acusa de discriminación hacia esa demarcación; adicionalmente, aseguran que llegarán en próximos días más demandas desde otras localidades a las que aún no se les notifica la fecha para ser inmunizados.