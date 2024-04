A la sombra / Fausto Costa

Nos cuentan que Nestlé, de Fausto Costa, comenzó desde febrero pasado una serie de reuniones con autoridades y caficultores de Chiapas para fortalecer la relación entre los participantes de las cadenas de valor y la exploración de nuevas oportunidades de colaboración, adicionales a las ya existentes en el marco del llamado “Plan Nescafé”, con el cual se han invertido más de 600 millones de pesos en favor de más de 18 mil productores. En el caso específico de la entidad que todavía gobierna Rutilio Escandón, la multinacional entregó ya siete millones de pesos en créditos para financiar fertilizantes y herramientas para mejorar los procesos de producción; asimismo, se han entregado alrededor de 19 millones de plantas de las especies robusta y arábica y se han realizado 45 mil sesiones de capacitación.

A la sombra…

Santiago Taboada, candidato de la coalición “Va X La CDMX”, señaló al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, de negligencia por su respuesta tardía ante las quejas de vecinos en la alcaldía Benito Juárez sobre agua contaminada proveniente supuestamente del pozo de Alfonso XIII. Acusó que el problema del agua contaminada no se limita a Benito Juárez. Instó a Batres a responder a los vecinos y criticó la actitud del gobierno, que parece minimizar las crisis y tragedias como si fueran inventos.

***

“Y no extrañarnos de que haya manipulación, porque si la hay en tiempos normales, desde que llegamos al gobierno, cómo no va a haber ahora. Ahorita va a subir la temperatura. Es como dirían por allá por mi tierra, por mi agua: ‘y lo mejor es lo peor que se va a poner’, para irnos preparando, o sea, para no sorprendernos. Son procesos de elección”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la contaminación del agua en la Benito Juárez. Es decir, que es politiquería de los vecinos. ¿Contra Martí Batres?

***

¿Y qué le dice a los vecinos afectados el jefe de Gobierno de la Ciudad de México que decía que no pasaba nada? Pues directamente nada, pero en redes sociales, ayer aseguró: “Desde que empezaron los reportes sobre la problemática del agua en el norponiente de Benito Juárez, el @GobCDMX ha estado ayudando con explosímetro, visitas de salud, garrafones, verificaciones de establecimientos, etc. Los gobiernos de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón no nos han ayudado en nada. Nada de información, ni verificaciones ni nada. Sólo están en la grilla, en la politiquería. Si no ayudan que no estorben”.

***

Dicen que a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, le van a pedir cuentas en Movimiento Ciudadano porque sus cercanos, incluso sus familiares, se han dejado ver en mítines de Regeneración Nacional, específicamente en los de Caty Monreal. Los enterados aseguran que a Dante Delgado y a la cúpula emecista les está causando conflicto que esas imágenes sean cada vez más recurrentes; sobre todo porque el compromiso para darle el espacio como candidata fue que ayudaría a crecer al llamado movimiento naranja en la capital del país.

***

Que en Morelos, aproximadamente la mitad de la población carece de acceso a productos de la canasta básica debido a la pobreza laboral. Esta situación es un claro indicador de los desafíos que enfrenta la entidad, especialmente con el cambio de gobierno inminente. Ante esta realidad, la candidata de la coalición "Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos", Lucy Meza, convoca a representantes destacados de varios sectores para firmar un acuerdo de Reactivación Económica.

***

En este evento, se reunirán miembros de la Coparmex a nivel nacional y local, presididos por José Medina Mora y Saúl Medina, respectivamente. También estarán presentes representantes de la CMIC, encabezados por Luis Méndez Jaled, y de la CANADEVI, liderada por Luis Alberto Moreno. La participación de Canacintra local, dirigida por Eduardo Medina, y la representación femenina a través de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), liderada por Ivett Bonifaz, serán fundamentales.