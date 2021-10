A la sombra | Alex Saab

Dicen los enterados que en el proceso internacional que se sigue contra Alex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, por el lavado de hasta 350 millones de dólares, el gobierno mexicano participa en las acciones contra el empresario y sus socios en México, tales como Joaquín Leal de la empresa Libre Abordo, a través de la cual se vendían alimentos de la canasta básica al régimen venezolano. De ahí que la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, haya interpuesto desde 2019 cinco denuncias ante la FGR contra 19 personas físicas y morales relacionadas con el caso; esto tras detectar irregularidades por el orden de los 150 millones de dólares en el país.

Que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, destapó ya esta semana a quienes serían los posibles candidatos para sucederlo cuando termine su gestión en 2022. Según los personajes mencionados por el mandatario estatal, el titular del Instituto de Educación Pública, Francisco Ángel Villarreal, sería el de mayores posibilidades de encabezar una eventual alianza que incluyera el apoyo del numeroso magisterio; adicionalmente, estarían el legislador Alejandro Avilés y el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en la entidad, Eviel Pérez. Lo cierto es que los que más saben creen que esta batalla está perdida de inicio, pues Morena va a dominar la contienda. ¿Será?

Hoy se instala en San Lázaro la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXV Legislatura. El diputado presidente será Javier López Casarín, un cercano al canciller Marcelo Ebrard, y vaya que la noticia cayó bien en la Cámara, pues es experto en innovación, además es miembro de los 300 Young Leaders of the world del Center for Liveable Cities.

Este abogado y empresario se estrenó como legislador por los colores del Verde, y tiene grandes retos, pero su perfil habla por sí mismo. Apenas en 2019, López Casarín fue presidente Honorario del Consejo Técnico, Académico y Científico del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El legislador sucederá a la morenista Marivel Solís en la presidencia de la comisión.

Aun cuando en Hidalgo avanza la recuperación luego de las inundaciones generadas por las severas lluvias de septiembre, para nadie pasa desapercibido el reclamo por no tomar las previsiones necesarias para evitar que la tragedia se instalara en los hogares de miles de familias. Ante ello, en la entidad hay más de un síntoma de alternancia, por lo que diversos sondeos ubican a Morena de Mario Delgado, a punto de cortarle las alas al Revolucionario Institucional, de Alito Moreno, pues la diferencia es de al menos 10 puntos entre una fuerza y otra, de acuerdo con diversos sondeos.

Así, con los comicios a la vuelta de la esquina tampoco se pierde del panorama político el reciente salto dado por Cuauhtémoc Ochoa Fernández, quien dejó atrás las plumas del Verde Ecologista para integrarse a los morenistas, por lo que se dice que ya fue palomeado desde Palacio Nacional para ir por la candidatura, escenario que no suena nada descabellado al añadir a los factores que también fue nombrado en una posición estratégica al interior de la Cámara de Diputados, donde asumió el encargo como secretario de la Comisión de Energía, una de las más importantes por la reforma que envió el Ejecutivo y que ahora está bajo análisis.