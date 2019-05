A la sombra | Alfonso Romo

Ilustración: Abraham Solís

“Lo que pasa es que no somos lámparas de Aladino, no resolvemos las cosas de un día para otro, porque ningún problema en el mundo se resuelve de un día para el otro”, atajó ALFONSO ROMO, jefe de la Oficina de la Presidencia de México. Previo a su participación en un foro de Credit Suisse, aseguró que no hay recesión en puerta. “Este primer trimestre nos dio una cachetadita y, eso, como cuando montas a caballo, te vuelves a subir para saltar mejor”.

***

Que don Poncho Romo se encargó personalmente de dejar en claro que no tiene síndrome de Estocolmo y que su presunto “maltratador” no ha hecho sino mostrarle en todo momento su afecto y apoyo incondicional. Pero las aclaraciones, dicen los que saben, no cayeron muy bien en la Secretaría de Hacienda, de Carlos Urzúa, donde algunos funcionarios se frotaban ya las manos para asumir el control financiero del país sin límites, pues una dimisión del todavía jefe de la Oficina de la Presidencia hubiera sido más que liberadora.

***

Una advertencia que debe tomarse en serio. Los de Citibanamex, de Ernesto Torres Cantú, adelantan en un reporte especial para inversionistas que el TMEC (como se le conoce a la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte) puede no ser un acuerdo comercial “hermoso” para México.

***

“El reporte de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC por sus siglas en inglés) está escrito de manera que enfatiza los beneficios para EU, potencialmente con el objetivo de obtener apoyo por parte del Congreso de ese país para la ratificación del tratado”, explican los analistas de Citibanamex. “Sin embargo, desde la perspectiva mexicana, creemos que el reporte subvalora los elementos negativos para México, incluidas las ganancias comerciales, los efectos arancelarios y no arancelarios, desbalanceados beneficios de modernización, efectos posiblemente adversos para el mercado laboral mexicano, y flujos migratorios”.

***

No se lo vaya a comentar a nadie, pero en el Congreso de la Ciudad de México están corrigiendo sus errores de la manera más discreta posible. Sin hacer mucho ruido ayer aprobaron reformas a la aprobada Ley de Derechos Humanos capitalina porque originalmente se presentó sin que fuera revisada por la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo, pero tampoco observada por la Consejería Jurídica de la capital, quien la publicó sin revisión. Es decir, la votaron con mayoría de Morena con los diputados que estaban ese día, sin que hubiera seguido el adecuado trámite, hasta que alguien les dijo que la forma era fondo y que no se puede legislar saltándose las trancas. Ya de paso le agregaron la declaratoria LGBTTTI+ considerando a los meses de junio, como del Orgullo Gay en la ciudad.