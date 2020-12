A la sombra | Alfonso Romo

“Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo. Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo. Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación”, dijo ayer Andrés Manuel López Obrador.

***

Nos cuentan que la Universidad Autónoma de Puebla, que encabeza Alfonso Esparza, recibirá durante los primeros siete días de diciembre a más de 23 mil aspirantes que presentarán su examen de admisión para los 29 programas educativos con mayor demanda en la institución.

***

Por ejemplo, los correspondientes a medicina, gastronomía, ingeniería civil e industrial, y biomedicina. Los resultados del proceso estarán listos el 4 de enero próximo, y los nuevos estudiantes se incorporarán a un sistema educativo mixto. Con lo anterior, la universidad se está adaptando a un nuevo modelo educativo derivado de la pandemia, con el que dará atención a todos los alumnos que se matricularon gracias al programa “Rechazo Cero”.

***

A propósito de la publicación del decreto presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que se instruyó la creación del Día Nacional de la Filosofía, llamó la atención que, el año pasado, los egresados de la carrera de Filosofía fueron algunos de los peores pagados del país, con salarios menores a 8 mil pesos mensuales.

***

El mencionado escenario, según los investigadores del Instituto Mora, se ha agravado por los recortes presupuestales que ha sufrido el sector y el casi nulo aumento de recursos al Conacyt, de María Elena Álvarez-Buylla, al grado de poner en vilo a sus institutos de investigación, que ya comienzan a cancelar becas, proyectos de humanidades y seguros de gastos médicos.

***





Pocas veces Tlaxcala da clases de vanguardismo como lo está haciendo en su Red de Radiocomunicación. Y es que, el estado que gobierna Marco Mena Rodríguez, se convirtió en la primera entidad, de México y el mundo, donde se integró lo último en tecnología que ofrece la firma francesa Airbus, de Fred Gallart.

***

No es broma. Hablamos de la estación compacta MBSc, con la que ahora las fuerzas estatales amplían su cobertura de comunicación de forma sencilla según las necesidades de los operativos, esto a través de un dispositivo móvil que se puede montar hasta en un poste de luz, y que garantiza el encriptado de las mismas.

***





Con ello, Tlaxcala fortalece su infraestructura de comunicación de misión crítica, misma que no se limita a la seguridad pública, sino a todos los ámbitos de protección civil, pues está adaptada a condiciones ambientales extremas y para zonas de difícil acceso.