A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

Después de muchos meses de trabajo y de guardar el secreto, este martes se lanza la Plataforma Integral para la Economía Digital (PIED), que permitirá a las micro y pequeñas empresas del país, así como a las personas físicas con actividades empresariales acceder a aplicaciones con una gama amplia de servicios, desde la promoción de sus productos, hasta la organización de sus nóminas o el pago de sus proveedores e impuestos. Este ambicioso proyecto será dado a conocer por los presidentes de Concanaco, José Manuel López Campos, y de Concamin, Francisco Cervantes Díaz, quienes estarán acompañados por María del Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. Los dos organismos empresariales y la dependencia federal están al frente de dicha estrategia, conocida también como SIEM Digital.

Hay que revisar lo que pasa en casa antes de andar criticando lo que está tirado en el patio del vecino, o bueno, es la idea que le quieren hacer ver al panista Juan Carlos Romero Hicks, quien se lanzó con todo a pegarle con adjetivos a la entrega de tarjetas del programa Avanzar Contigo, que impulsa el candidato priista a la Presidencia de la República, José Antonio Meade. Y es que parece que no sabe que hace unos días el mismísimo icono del PAN, el joven Ricardo Anaya, empezó a utilizar el mismo modus operandi.

A través de su cuenta de Twitter el candidato a diputado federal por Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que el PRI estaba intentando comprar el voto a través del programa, parece que nadie le dijo que en su propio partido empezarían con la misma estrategia, dirían por ahí que calladito se ve más bonito.

Por cierto, que alguien le avise que el INE, de Lorenzo Córdova, avaló la repartición de las tarjetas IBU (Ingreso Básico Universal), que promueve Ricardo Anaya, con la promesa de que de ganar la Presidencia, los que ya la tienen recibirán mil 500 pesos mensuales de por vida. ¿No están comprando votos verdad? ¿Alguien recuerda el escándalo de Monex? Es lo que decimos...

Mary Anastasia O´Grady escribe en el WSJ que a una semana de la elección presidencial, del domingo 1 de julio, la mayoría de las encuestas apuntan a favor del candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, de Morena, por lo menos con una ventaja de 10 puntos. Pero muchos mexicanos todavía cuelgan de la esperanza de que será derrotado.

Pero aguas. Ya lo advierte la presidenta del CEN de Morena, Yeidckol Polevnsky: “Andrés Manuel López Obrador ha dicho: yo no me voy a meter, pero yo soy presidenta de Morena y yo sí me voy a meter y voy ir al fondo. Que no se atrevan a querer hacer un fraude porque sí se van a encontrar con el diablo".

"Si esta vez es derrotado, después de que a sus seguidores se les dijo que ya tenía un pie en la presidencia, no reaccionaría bien. Incluso el diario español El País, que en un análisis del 3 de junio asignó una alta probabilidad de victoria para AMLO, admitió que no está garantizada", advierte el influyente The Wall Street Journal, refiriéndose a ya sabes quién.