A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

Foto: Abraham Solís

Los medios lo tomaron como amenaza. Los medios escuchan. Los medios registran. Nos referimos al mensaje que lanzó el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que se quedará guardado para la historia: “El otro día vi con motivo de esta entrevista, vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que JORGE RAMOS sí era muy buen periodista. No. Yo pienso, con todo respeto discrepo, creo que ustedes no sólo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí los están viendo y si ustedes se pasan, pues, ya saben lo que sucede”.

***

“El compromiso del @GobiernoMX es garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos para todos los mexicanos en este sexenio. Se atenderán las demandas de deudas y nombramientos de los residentes y se regularizarán a 80 por ciento de médicos y enfermeras”, aseguró el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

***

Mientras Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador promete en redes sociales atención médica y medicinas gratis para todos los mexicanos, los más de ocho mil 300 médicos residentes de este país enfrentan una situación económica difícil. Al menos los hospitales Infantil de México y Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez han rechazado pacientes. Es bien sencillo, si no le pagan a los médicos, y si no pagan los medicamentos, ¿quién regalará su trabajo y sus curas? ¿Tampoco comen?

***

Dicen los que saben que hay varias universidades privadas que están analizando cerrar algunos de sus centros educativos en algunas ciudades, no por falta de ganas de trabajar o de invertir, tienen un problema de seguridad que temen les pueda afectar en un futuro. Simplemente no quieren que de un día para otro les secuestren alumnos o que maten a alguno de sus estudiantes y que la autoridad no reaccione. Como problema de negocios y de confianza, un escenario de este tipo podría acabar con su reputación y su existencia. Nos cuentan que algunos rectores han tratado de entablar conversaciones con el gobierno y que simplemente no les toman la llamada. Varios meses han pasado desde que lo intentan y nomás no, por eso muy pronto habrá noticias de cierre de escuelas particulares, caras y de mucha calidad, diría el clásico: escuelas fifís. Guadalajara, Cuernavaca y Veracruz están en el radar.

***

Una más de Jesusa: “A mí me quemaron en leña verde porque dije que las hembras de todas las especies, que las mujeres somos iguales a las burras o a las vacas”. La senadora Rodríguez, en entrevista con la agencia del estado mexicano, abundó en sus… ideas: “Básicamente soy una persona que se dedicó mucho al teatro y que el teatro la llevó por distintos caminos y ahora está en su cuatro T (Cuarta transformación). Primero fue durante mi infancia: hice mucho teatro de niña. Después, todo lo que fue mi carrera de cuarenta y tantos años en el teatro, y después me fui al teatro del Zócalo, con multitudes. Y ahora estoy en la 4T, ya te digo, en la cuarta etapa teatral, que es el Senado”. ¿Puro teatro?