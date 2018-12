A la sombra | Antonio Tarek Abdalá Saad

Foto: Alejandro Oyervides

Resulta que ANTONIO TAREK ABDALÁ SAAD, el personaje que frecuentemente puede encontrarse en el Capital Grille de la Ciudad de México, presuntamente omitió controlar y administrar los ingresos y egresos de Veracruz, como Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. Nos cuentan que no proporcionó la documentación que justifica el uso de poco más de 98 millones de pesos en 2013. Las autoridades no tienen la certeza de que los mencionados recursos se hayan destinado a los fines para los que fueron otorgados. Pues debe explicar todo, por eso está citado a comparecer el próximo 17 de enero de 2019 ante la Auditoría Superior de la Federación. ¿Se presentará o escucharemos de las mismísimas autoridades que ya desapareció del país?

***

Los que andan muy nerviosos presionando a sus representantes de Relaciones Públicas en América Latina son los de Netflix, de Reed Hastings. Quieren que no se sepa lo que reveló The New York Times ayer, como si la información de uno de los diarios más poderosos del mundo pudiera censurarse en países pobres, al más puro estilo de China (¿No se puede?). Resulta que con documentación y entrevistas, hallaron que durante años, Facebook, de Mark Zuckerberg, le entregó a la empresa acceso intrusivo a los datos personales de sus usuarios, saltándose las reglas usuales de privacidad. Mientras que los de Face, que en este país son encabezados por Xóchilt Balzola-Widmann, como que les importa poco lo que se piense de sus prácticas.

***

Oficialmente, Netflix nos manda a decir: "A lo largo de los años hemos intentado varias formas de hacer que Netflix sea más social. Un ejemplo de ello fue una funcionalidad que lanzamos en 2014 que permitía a los miembros recomendar series y películas a sus amigos de Facebook a través de Messenger o Netflix. Esta herramienta no fue popular, así que la deshabilitamos en 2015. En ningún momento accedimos a los mensajes privados de las personas en Facebook ni solicitamos hacerlo”. Mientras salta en mi pantalla ooootra vez una recomendación para ver Narcos e insiste en que debo perder mi tiempo con Roma, nos preguntamos con sincera inocencia: ¿Qué dedo nos chupamos Netflix? Apunte usted un nuevo término: datasharing practices.

***

Sin lugar a duda Upax, de Cecilia Fallabrino, está respondiendo a las tendencias mundiales en materia de investigación de mercado, las cuales giran en torno a la innovación mediante nuevas tecnologías. Así, se posiciona como una de las firmas más solicitadas por marcas reconocidas en todo el mundo. Prueba de ello son los crecimientos del 30 por ciento, 55 por ciento, 24 por ciento y 16 por ciento que consiguió al cierre de este año en sus cuatro unidades de negocio: Upaxer, Research & Knowledge, Marketing Experience y Trade Marketing. Por lo que su modelo de negocios se ha colocado en los rankings más importantes de la industria. Que vengan más éxitos para empresas 100 por ciento mexicanas.