Foto: Alejandro Oyervides





“No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”, respondió BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER a un tuitero que le preguntó en la red de Jack Dorsey por la atención a los padres de niños con cáncer, grupo que demanda a su esposo, el Presidente de México, medicamentos y empatía.

***

Marcelo Hernández Diez, director general de AIG Seguros México, desató un pleito en Nueva York contra los coreanos de Samsung Engineering. Es un enfrentamiento que involucra a Intergen y a Pemex Gas, por una turbina que supuestamente les vendieron defectuosa y que les causó muchos problemas. Le exigen a los asiáticos unos 650 mil dólares por los inconvenientes.

***

Nos adelantan que dos de los bancos que están arrastrando fuertes problemas financieros, y que se pueden encaminar por la misma ruta de Banco Famsa, de Humberto Garza Valdéz, son Compartamos, de Patricio Diez, y ABC Capital, de Carlos Hernández Galván.

***

Dicen los que saben que el primero, redirigido a prestarle a los emprendedores más pobres, está sufriendo con la cartera vencida por el desempleo que ha generado la cuatroté mezclada con el Covid-19. De hecho, Gentera, los dueños de Compartamos, tuvieron que vender su negocio de remesas en México, Intermex, y al menos 20 sucursales del banco. ABC es tan chiquito, nos recuerdan, que tal vez nadie note su salida. *** Según el último reporte de capitalización de las Sociedades Financieras Populares, Libertad Soluciones de Vida subió su índice NICAP en hasta 4 puntos porcentuales, esto a raíz de que la otrora Caja Libertad puso en marcha una nueva estrategia de institucionalización que privilegia el gobierno corporativo, la eficientización de procesos y la implementación de proyectos de transformación digital.

***

La mencionada estrategia, con lo que se espera fortalecer la rentabilidad y en consecuencia los niveles de capitalización, ya fue presentada a los órganos reguladores, quienes también ven con buenos ojos la mancuerna que han formado en esta Sofipo la presidenta, Silvia Lavalle Henaro, y el director General, Sergio Cruz Fernández.

***

A la sombra nos lo adelantaron, desde los sótanos del poder, pero no nos creían. Ahora la información comienza a tomar forma y sentido. El punto es que quien debe ya estar haciendo campaña en Estados Unidos por la reelección de Donald Trump es el ex canciller y titular de Hacienda mexicano Luis Videgaray Caso, porque, de no repetir en el cargo el magnate, podrá irse despidiendo de la protección que le brinda, incluso en México, el asesor y yerno del presidente norteamericano, Jared Kushner.

***

El blindaje que Videgaray tiene con su amigo le alcanza para sortear por un par de meses las acusaciones que viene a hacerle Emilio Lozoya con su apelación al criterio de oportunidad, pero éste desaparecerá después del mes de noviembre si a la Casa Blanca llega algún representante de los Demócratas.

***

Dicen los que saben que unas horas antes de entrar en vigor el T-MEC, un grupo de políticos demócratas en Estados Unidos, le envió una carta a MikePompeo, el Secretario de Estado de EU, para pedirle que liberaran a Susana Prieto, quien fue detenida en Tamaulipas por presuntamente generar desorden en las maquiladoras. ***

Los demócratas afirman en la misiva que de mantenerse presa la abogada y líder sindical, se estaría mandando una mala señal al mundo. Los derechos de los trabajadores en México, hicieron notar, no se están respetando como fue establecido en el nuevo tratado comercial. Fue tanta la presión, nos aseguran, que ya la soltaron.