A la sombra | Carlos Salinas de Gortari

Cuando un peleador está cerca de su combate, lo que debe hacer es salir de los rounds de sombra, de la zona de confort.

Muchos de los que no saben nada de box, creen que “hacer sombra” es alistarse para pelear, o combatir, no saben que la sombra es para calentar. Para los candidatos, en este momento es cuando el sparring toma importancia y la idea es medir la capacidad del peleador con rivales semejantes al hombre con el que en serio combatirá a partir de cuatro rounds y sin careta, ya no es un mero calentamiento. Sirva este pequeño ejemplo del Arte de Fistiana para entender que Andrés Manuel López Obrador desde la semana pasada está haciendo sparring todos los días con César Yáñez.

Algún editor convencional y sin conocimiento del arte del boxeo dirá que el tabasqueño anda haciendo rounds de sombra rumbo al debate del domingo 22 de abril. Lo cierto es que el equipo de AMLO está golpeando tan fuerte a su gallo todos los días que, en algunos momentos, creen que habrá sangre y llanto (los boxeadores también lloran de dolor).

No quieren que el candidato, líder de Morena, baje la guardia en ningún momento, pues los golpes que esperan principalmente de un rival más joven y con más estamina como Ricardo Anaya, traen punch. A la que ven fuera de forma y sin pegada es a Margarita, pero dicen los que saben que López Obrador también se tomará su tiempo para recetarle una buena dosis de cuero que sirva para mostrar que tanto con la izquierda, como con la derecha, sabe doblar. Le están enseñando a aplicar cloroformo pues...

A la sombra del primer Pay Per View, que diga, el primer debate, donde no cortaron el problema de raíz relacionado con el fraude a los trabajadores y a las empresas financieras fue en Chihuahua, que comanda Javier Corral, pues resulta que una de las funcionarias que pudiera estar permitiendo estos actos es Selene Prieto, del área jurídica de los Servicios Educativos del Estado, quien por cierto viene desde la administración de César Duarte. Ella, según versiones de gente cercana al caso, ha permitido que diversos despachos que prometen saldar las deudas, abusen de las necesidades de los trabajadores y de su buena fe. Por cierto, esa dependencia estatal es la que más casos de fraude ha presentado en los últimos años.