A la sombra | Claudia Ruiz Massieu

Foto: Alejandro Oyervides

"Los priistas estamos orgullosos de nuestra historia, porque nos asumimos como arquitectos del Estado mexicano", dice la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, CLAUDIA RUIZ MASSIEU. "Estamos renovándonos y construyendo una plataforma de futuro, en la ruta de seguir siendo una alternativa política”.



***

Nos cuentan que los asesores de Rocío Nahle, la titular de Energía, buscaron hasta por debajo de las piedras a los consultores fifís. Ellos así los consideran en corto por su formación académica y sus maneras de vestir. Les pidieron consejos y recomendaciones para emprender la lucha en contra del robo de combustible.

***

La primera recomendación fue que no se volviera a mencionar que a diario se roban mil pipas de combustible, porque dentro del sector petrolero se creó la duda de que no era tal el número. Suena imposible. en realidad, se roban el equivalente a mil pipas, aunque también les recomendaron no medir a partir de esos vehículos, sino como se hace en el mercado, a partir de barriles.

***

Los consultores también pidieron que hubiera mejor comunicación con los inversionistas y la población, para explicarles de mejor manera cuál es el real alcance del robo de combustible a Pemex. Y resultado de esas reuniones parte de las conferencias mañaneras de esta semana del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Muchos del ITAM, por cierto, dando consejos a los no fifís.

***

Que la gente de Netflix, de Reed Hastings, estuvo hace unas semanas en México, para ser exactos en la Procuraduría General de la República (PGR). No andaban peleando que metieran a la cárcel a algún pirata que les roba mercado o marcas. En realidad, nos cuentan, vinieron a buscar los videos de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, allá en Tijuana.

***

Resulta que a partir de lo que publicó El Sol de México decidieron hacer un documental sobre el magnicidio del político priista. Anote usted que los videos que vinieron a buscar y que se ofrecerán en la plataforma como una exclusiva, ya están en poder del periódico de verdadero alcance nacional, y que fragmentos inéditos del asesinato y de la detención de Mario Aburto comenzarán a hacerse públicos la próxima semana en las plataformas de la Organzación Editorial Mexicana (OEM).

***

Los lectores de noticias envidiosos dirán que no hay nada nuevo, pero al final del día, usted lo sabe, reproducirán nuestros contenidos en forma de “análisis crítico” en sus canales, en forma de periodismo de investigación de sus reporteros de boletín y conferencia, como nota arrebatada para montarse en la información pura. Una palomita para el Inai, de Francisco Javier Acuña, que luego de meses de peticiones de transparencia, lograron hacer pública la información solicitada a pesar de los bloqueos de muy alto nivel.