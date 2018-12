A la sombra | Claudia Sheinbaum

Foto: Alejandro Oyervides

“No es justo que la ciudadanía no tenga esos policías en las calles, y que de manera gratuita estuvieran cuidando a determinadas personas”, dijo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, al informar que comenzó el retiro de policías que trabajaban como escoltas de servidores públicos y empresarios de manera gratuita. Desde ayer, aseguró, mil 400 se incorporan a labores de seguridad en la capital.

***

De festejo andan los de la Asociación Nacional de las Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Aldimir Torres Arenas, pues cumple 57 años de su fundación. Y no es para menos, pues esta industria está conformada por cuatro mil 400 empresas en México y genera 800 mil empleos, además de que el valor de este mercado equivale a más de 30 mil millones de dólares anuales. Asimismo, y pese a la crisis que atraviesa, han replanteado una nueva solución que no es la prohibición del uso de los plásticos, más bien regularlos a través de las 5R's, que es Reducirlos, Reusarlos, Reciclarlos, Repensar y Rediseñar.

***

Cuando todavía era presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), José Bernardo González Rosas modificó las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de Bolsa. Esa resolución entra en vigor el 31 de julio del 2019, y dice que las casas comunicarán cada una de las operaciones que celebren respecto de los valores que sean instrumentos de deuda, a más tardar el mismo día de su celebración. Pero si son operaciones de compraventa con instrumentos de deuda celebradas con otras casas de Bolsa, deben informar tan pronto como tecnológicamente sea posible, sin exceder 30 minutos.

***

Nos cuentan que, a pesar de presentarse como una empresa estadounidense con más de 13 años en la industria, Turbo ION, INC, ha lucrado con la comercialización de productos de belleza mediante CROC, marca 100 por ciento mexicana que da empleo a más de 200 familias. En el último mes, la Procuraduría General de la República decomisó artículos de belleza “pirata” con valor de siete millones de pesos, sin embargo, no es la primera vez que Turbo ION se aprovecha de la marca para vender productos a pesar de no contar con permisos.

***

Ayer, la Secretaría de Hacienda ofreció una conferencia de prensa, y lo que más se comentaba entre reporteros, fue que lanzó el martes una nueva oferta a los tenedores de bonos del aeropuerto, pero es sumamente interesante que la dependencia y un gobierno que se debe (y lo han repetido hasta el cansancio) “al pueblo de México”, decidió comunicarle primero a los mercados internacionales que a toda la prensa nacional. Los reporteros locales andaban ardidos. Peor aún, dijeron, pasaron más de dos horas para que la prensa mexicana recibiera comunicación oficial de la dependencia bajo el mando de Carlos Urzúa, incluso con solicitudes expresas a la dirección de Comunicación Social de la dependencia, a cargo del vocero, Carlos Cruz, por más de 20 periodistas nacionales. Lo bueno es que, según el presidente, el gobierno federal no se va a supeditar a los intereses económicos. ¡Imagínense si lo fuera a hacer! No es para tanto, ¿o sí?