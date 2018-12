A la sombra | David Anaya Cooley

Foto: Abraham Solís

Dicen que el Grupo Sonora sigue ganando espacios sin hacer mucho ruido. Al menos eso destacaban ayer allá por el rumbo de Universidad en la Ciudad de México algunos conocedores de su poder, luego de que CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO nombró a DAVID ANAYA COOLEY como su nuevo Secretario de Seguridad Pública. “La verdad es un puesto de gran relevancia y hoy por hoy ser el Secretario de Seguridad implica una gran responsabilidad en todos lados, en todo el país, la verdad es que estoy muy contenta de que ya tengamos Secretario de Seguridad Pública”, manifestó PAVLOVICH.

***

Dicen los que saben que en política no hay coincidencias… Resulta que ayer andaba paseando el poderoso diputado de Morena y coordinador de la bancada en San Lázaro, Mario Delgado, por el edificio de Venustiano Carranza 60, en el Centro Histórico. Algunos reporteros lo vieron. Resulta que ese edificio es propiedad de Citibanamex, que encabeza Eduardo Torres Cantú. Minutos antes, el presidente de la institución financiera aseguraba que tienen “un chorro” de coincidencias con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mucha coincidencia también fue la visita del legislador a estas instalaciones que, por cierto, se abrirán al público en junio de 2019, como parte de los festejos del 135 aniversario de la institución. Casi como un museo, muy al estilo de Los Pinos.

***

Que el gobierno federal tiene el reloj encima para recomprar los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que llevaba Federico Patiño, pues dicen algunos expertos en bonos, que ya hay 15 por ciento, al menos en una serie de las cuatro que emitió el gobierno anterior en manos de fondos buitre.

***

Sobra decir qué hacen los buitres merodeando sobre unos bonos que pusieron una fecha límite del 19 de diciembre para recomprar con “beneficios preferenciales” los bonos equivalentes a mil 800 millones de dólares. De ahí sigue una oferta que vence el dos de enero del año que entra, pero con menos beneficios. Lo que el gobierno no sabe, o pretende no saber, dice el experto, es que si no hay recompra se puede acelerar el proceso de demandas en contra del gobierno federal por incumplir con el desarrollo de la terminal aérea de Texcoco. El problema radica en que si hay demanda, todo el dinero de los bonos (seis mil millones de dólares) se convierte en deuda, dándole en la torre de control, al menos, al presupuesto de 2019, y sus magnas obras. ¿Quiere nombres? Mencionan mucho a David Martínez, de Fintech Advisory, y a Paul Singer, de Elliott Management Corporation.

***

Bueno, hay día hasta de la cerveza, por qué no el día del Ejecutivo de Recursos Humanos. Resulta que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando todavía mandaba ahí Roberto Rafael Campa Cifrián, decretó que se declarara el segundo miércoles de septiembre ese día de festejo en México. No es broma, está en el Diario Oficial de la Federación desde finales de noviembre.