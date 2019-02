A la sombra | Edith Arrieta Meza

Foto: Alejandro Oyervides

De modista a encargada de transgénicos del Conacyt. Ya no. “Concluye labor de ARRIETA MEZA en Comisión de Bioseguridad de Conacyt”, fue la cabeza de la nota de la agencia de noticias del estado, Notimex, ayer por la tarde. La redacción, muy confusa, en ningún párrafo aclaraba que la destituyeron. “El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aclaró que EDITH ARRIETA MEZA fue invitada a colaborar en el CIBIOGEM debido a su experiencia en el trabajo organizativo y de enlace con comunidades rurales, así como en la protección y bioseguridad de la riqueza agrobiológica de la Ciudad de México y otros estados del país”.

***

Quemón. “Ayer también salió que una modista o diseñadora va a estar en el Conacyt, me informan que no es así, la directora del Conacyt, Premio Nacional de Ciencias 2017, es para decirles: Tengan para que aprendan. O sea, y nos salen con eso”, dijo ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también de manera muy confusa, como si fuera redactor de Notimex. Estaba mal informado, negó que una modista estaba a cargo de los transgénicos, y luego tuvieron que rectificar.

***

“O sea, vamos a suponer que sea cierto, la directora del Conacyt va a actuar. Y aquí, con transparencia, esas cosas no se pueden permitir. Ya no hay modistas, modistos, maquillistas, ya no hay esas exquisiteces, esos lujos, ya se terminó, este es otro gobierno. Pero qué bien que todo esto esté saliendo para que así nadie abuse y que todos participemos hasta limpiar de corrupción el gobierno”, dijo López Obrador, todavía sin saber que sí, había una modista en el Conacyt. Pero ya no.

***

La Asociación Nacional de las Industrias de Plástico (ANIPAC), al mando de Aldimir Torres Arenas, participa en el parlamento abierto convocado por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, en donde se trabaja la problemática de contaminación ocasionada por los plásticos, esto a través de un Acuerdo Nacional para una Economía Circular, que busca que los productos fabricados de este material nunca más se conviertan en residuos.

***

Y es que, tras los ataques recibidos por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, representantes de la Mesa Directiva y de la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado, reunieron al sector con las ONG para escuchar las distintas visiones y de ahí partir para generar acciones concretas que ayuden a disminuir el consumo, reutilización, reciclaje y composta del plástico, producto del que hoy día se consumen 7.3 millones de toneladas al año.

***

Mucha preocupación en la comunidad de la UNAM generó las iniciativas de reformas educativa y a la Ley de Ciencia y Tecnología. Durante el Consejo Universitario de este martes, los académicos mostraron su descontento porque no se ha corregido la omisión a la autonomía universitaria en la iniciativa de reforma educativa, pero también por la nueva Ley de Ciencia y Tecnología ya que ven un intento de centralización de los fondos de investigación, dejando de lado a las universidades en este tema tan importante.