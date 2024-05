A la sombra / Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ha instado a la ciudadanía a no dejarse engañar por la marcha en defensa de la democracia programada para el 19 de mayo, afirmando que en realidad busca promover a los candidatos del PRIAN. En una conferencia de prensa, Delgado destacó que la autodenominada "marea rosa", que se presenta como sociedad civil, en realidad representa a la derecha disfrazada de otro color, acusando que tanto el PRI como el PAN están detrás de esta movilización. Delgado sugirió que la marcha debería cambiar su enfoque y mostrar abiertamente su apoyo a los candidatos de la oposición. Mientras eso sucedía, por cierto, circulaba en redes un video de Clara Brugada, su candidata a encabezar la Ciudad de México, en donde todo indica se burla de su supuesta cercanía con Andrés Manuel López Obrador.

A la sombra…

En la recta final de la contienda por la alcaldía capitalina Cuauhtémoc habrá que poner lupa en lo que representa la familia Sáchez Barrios, lideresas del comercio ambulante en el corazón de la ciudad. Habrá que preguntarle a Diana Sánchez Barrios si le avisó a su madre, Alejandra Barrios Richard, que sustuvo una reunión con representantes del Movimiento de Regeneración Nacional que lleva como candidata a Caty Monreal, pues cuentan que doña Alejandra tiene algunos acuerdos que podrían caerse y complicarles el escenario que de por sí ya era complicado en materia legal.

***

En el debate de los candidatos que buscan gobernar la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, reinaron las descalificaciones por encima de las propuestas. El problema fue que, entre los ataques que hicieron algunos de los abanderados hubo indirectamente desprecios para buena parte de la población; por ejemplo, el morenista Miguel Torruco dijo que “el candidato del PRIAN ni siquiera es licenciado y, por ende, no tiene noción en cuanto a la administración pública; mucho menos en contaduría”. Habría que decirle al hijo del secretario de Turismo federal que, en México, más del 40 por ciento de la población carece de título universitario, pero es económicamente activa

***

A pesar de la decisión del Juez de Control de no procesar a Oscar Manuel Herrejón, acusado de violación, Beltrán Abogados sostiene que esto no significa que sea inocente. Explican en un comunicado que la falta de procesamiento se debió a un error técnico en la solicitud y no a una evaluación completa de las pruebas en su contra. Afirmaron que existen pruebas sólidas que respaldan la acusación.

***

El 3 de mayo, la defensa de Herrejón Caballero afirmó que las acusaciones en su contra eran falsas y tenían como objetivo presionarlo para que abandonara un proceso laboral. Alegaron que él goza de buena salud y libertad, y que las pruebas en su contra eran inconsistentes y contradictorias. Sin embargo, los abogados de la presunta víctima aclararon que la investigación penal contra Herrejón es independiente de cualquier otro procedimiento.

***

La defensa ha tratado de generar la narrativa de que el señor Óscar Herrejón trabajó para CI Banco por un periodo de 18 años y cuenta con mucha experiencia en el sector bancario. Pero que por diferencias personales con Mario Alberto Maciel Castro, director de CI Banco, fue despedido injustificadamente. Supuestamente el despedido pide 800 millones de pesos de compensación, y por eso se desató una campaña en su contra.

***

Es importante señalar que al menos 138 funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también tienen tarjetas American Express. Lo decimos porque ayer, durante su mañanera, el mandatario se lanzó a criticar a los portadores de este plástico: “American Express, sí, para ir a un espectáculo, a disfrutar en un bar a costillas del erario. Entonces, ahí van, ahí van. Entonces, se requiere estar denunciando”.

***

No se mordió la lengua el Presidente, pero como informó El Sol de México, en la administración de López Obrador hay por lo menos 138 funcionarios que tienen una tarjeta de crédito American Express, con una línea de financiamiento límite de 3.51 millones de pesos. Esta tarjeta de crédito sirve para que los burócratas paguen sus gastos en comida, transporte u hospedaje, dentro y fuera del país.