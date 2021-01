A la sombra | Elena Poniatowska

Que en la Cuatroté minimizan las críticas de la escritora Elena Poniatowska a las mañaneras de AMLO, dicen que lo hace por ardor, ya que le fueron cancelados por austeridad, los fondos para su Fundación, que dependía en mayor medida del subsidio gubernamental. La Secretaría de Cultura fue implacable para quitar estímulos a los creadores e intelectuales del país, sin importar que éstos, como doña Elenita, hubieran hecho videos defendiendo al otrora candidato presidencial y, ya mandatario, le fueran a cantar las mañanitas en su cumpleaños… precisamente, en una conferencia mañanera… que puras ardillas...

***

Dicen los enterados que ahora que Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, ya recibió las nueve propuestas de consorcios integrados por nacionales e internacionales para el tramo 5 del Tren Maya, vale la pena revisar el historial de algunas de las empresas. De entrada, resultará difícil que el gobierno de la 4T le conceda el proyecto al consorcio en el que participa CAABSA de Luis y Mauricio Amodio.

***

No es noticia que, además de estar ligada al ahora senador y opositor del Gobierno Federal, Miguel Ángel Mancera, el desempeño de la empresa en obras de gran calado como el Tren México-Toluca o la administración de accesos de la Central de Abasto, ha dejado mucho que desear.

***

Epidemiólogos sacan cuentas: para cumplir con los tres millones de vacunados por semana que prometió ayer el presidente López Obrador, se tendrían que vacunar 429 mil personas diarias en todo el país. Si así se cumpliera, en 30 semanas estarían vacunados 90 millones de mexicanos.

***

Sin embargo se anticipan varios problemas operativos: la reducción de dosis a México, para llevarse a países pobres y, peor aún la ocurrencia de que sean los Servidores de la Nación los que vayan vacunando, no se sabe si casa por casa, o guiados por un padrón que como ellos mismos han referido, no es confiable, pues hay duplicaciones e inconsistencias para el reparto de las ayudas. ¿Y los que no estén en el padrón del Bienestar?

***

Urge aclarar estos problemas para saber si es realista lo mencionado por el mandatario o si por todo esto es que el estrés rebasó a la encargada de vacunación recién renunciada, Miriam Esther Veras Godoy…

***

Por cierto, este miércoles y hasta el viernes está prevista la primera etapa de vacunación para los médicos que atienden directamente a pacientes con coronavirus en los hospitales particulares. Desde la Asociación Nacional de Hospitales Privados, que lleva Mario González-Ulloa, nos detallan que las instituciones de salud trabajaron muy de cerca con las autoridades para enviar y validar los padrones con los que se logró definir ya que el personal de salud que será inmunizado en dicha jornada corresponde a 5 mil 130 personas en la Ciudad de México y mil 770 en el Estado de México.

***

Y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que encabeza Alfonso Esparza Ortiz, puso a disposición del Gobierno Federal sus recursos humanos y materiales, así como sus instalaciones para apoyar en la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19. La institución además reclutará a voluntarios a través de sus 43 unidades académicas; esto, aseguró el rector, para apoyar a las autoridades en el control de la pandemia y en congruencia con la vocación social de la universidad.