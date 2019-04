A la sombra | Emilio Azcárraga Jean

Foto: Abraham Solís

Dicen los que saben que Televisa, de EMILIO AZCÁRRAGA JEAN, publica este lunes sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2019, y que no se esperan buenas noticias. La división de Contenidos, de acuerdo con los de Citibanamex, reportará los resultados más débiles del grupo, por el golpe de menos publicidad y licencias costosas. Será el peor trimestre del año y necesita buenos mensajes a los accionistas para restablecer la confianza y que repunten sus acciones.

***

Y hablando de poderosos, este lunes se llevará a cabo un encuentro que opaca hasta a la mañanera en tiempos de huachicol. Hoy por la tarde en Monterrey ofrecerán una conferencia conjunta Juan González Moreno, presidente y director general de Gruma, y Carlos Hank González, presidente de Banorte. Dos de los empresarios más influyentes de este país y del mundo, nos cuentan, harán un anuncio muy importante. Y es raro verlos juntos.

***

Este lunes también el mundo de la tecnología —de México, nadie nunca de Silicon Valley, aclaramos— está pendiente del nombramiento del nuevo presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI). Eduardo Gutiérrez, el gerente general de IBM en este país asumirá el cargo hasta 2021. La reunión es en el Club de Industriales y muchos se preguntan si seguirá pensando que la situación económica mexicana no es un inhibidor para los negocios tecnológicos, tomando en cuenta que las licitaciones están frenadas en este y muchos sectores. ¿Le preguntarán?

***

No es para que se preocupe, pero HR Ratings, que encabeza Fernando Montes de Oca, hace notar que durante la actual administración se han discutido e incluso cancelado algunos proyectos estratégicos iniciados en el sexenio anterior: el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), el Tren Interurbano México- Toluca y la Termoeléctrica de Morelos son algunos ejemplos de estos proyectos.

***

“El Gobierno Federal ha anunciado la eliminación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y, probablemente los esfuerzos se concentren en una Zona Libre en el Istmo de Tehuantepec, el cual conectará los puertos de Salina Cruz, Oaxaca con Coatzacoalcos, Veracruz y el Tren Maya. Desde el punto de vista de HR Ratings la resolución final será interesante por los efectos económicos en las zonas de influencia en donde se realizarán los nuevos proyectos, así como los efectos en los Estados en los que ya no se implementarán las ZEE”. Es decir, que todo bien. ¿O no? Sepa que muchos empresarios gritaron la semana pasada en privado diciendo que todo mal y que esto espanta muchas inversiones.

***

Por cierto, otro golpecito del Presidente: “No es para presumir, pero ayer el peso fue la moneda que más se fortaleció entre todos los países emergentes, el peso mexicano, fortachón”, soltó el sábado en Minatitlán. “¿Por qué? Revisen cómo está la situación en otros países, porque hay confianza, porque hay Estado de Derecho, porque no se permite la corrupción. Entonces, eso ayuda mucho, el que esté controlada la inflación, el que no haya depreciación de nuestra moneda, nada más que de eso no se habla, pero ponen una manta amenazando al Presidente, como si yo fuese de ayer. Y ahí está la manta en primera plana, esa es la nota. Viva el amarillismo. Ah, pero es un periódico fifí”.