Foto: Alejandro Oyervides





Dicen los que saben que ENRIQUE ALBA, CEO de Iberdrola México, no se levantará del golpe que les propinó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ni con todos los millones que pueden invertir en sus conocidas campañas de responsabilidad social que a nadie conmueven. “Porque tengo información que son ellos los que están promoviendo esta campaña, nada más que encubiertos, porque el conservadurismo tiene esas dos características, no lo olviden, son muy corruptos y son muy hipócritas. Entonces tengo que decirlo, que el pueblo se entere, que el pueblo le sepa. Antes la gente no sabía nada de esto, ni siquiera había escuchado de que una empresa española tenía el monopolio de la industria eléctrica en lo que corresponde a los que venden energía a la Comisión Federal de Electricidad, Iberdrola”. Como dice el columnista fifí: ¡Sopas!

***

Dicen que las denuncias que vecinos y empresas del sector energético han realizado por la instalación irregular de nuevas estaciones de Gas LP en Tijuana, Baja California, prendieron ya las alertas de las autoridades en la materia.

***

Como ya se ha reportado en esta casa editorial, el presidente municipal morenista, Arturo González Cruz, autorizó el establecimiento de cuatro estaciones de la empresa Silza en puntos estratégicos de la ciudad, a pesar de existir un recurso de moratoria que prohíbe ubicar gaseras en esas zonas, debido a la concentración masiva de población que presentan.

***

Mientras tanto, han sido clausurados los permisos de uso de suelo de, al menos, cinco compañías competidoras de la firma propiedad de la familia Zaragoza, por lo que, se escucha, muy pronto podría haber en este caso intervención federal.

***

Nos informan que en el estado de Quintana Roo, el secretario de Seguridad Pública Alberto Capella echó a andar esta misma semana el denominado Operativo Orión, cuya finalidad es disminuir los robos en todas sus modalidades, principalmente en comercios y casas habitación.

***

En específico, la estrategia consiste en que las empresas o particulares afectados por la delincuencia den aviso inmediato a la autoridad, de tal forma que ésta, en cuestión de minutos, suba a redes sociales la descripción de los delincuentes y las imágenes de las cámaras de seguridad. Se espera que con este sistema los autores del crimen sean identificados y detenidos a la brevedad y, por supuesto, que disminuya en el corto plazo el interés de otros tantos por permanecer en esta actividad delictiva.

***

Que a pesar Rabindranath Salazar Solorio y su equipo cercano, que le sigue calentando la cabeza con el gobierno de Morelos, la perspectiva del Banco del Bienestar es estable, de acuerdo con Fitch. “Las calicaciones de Banco del Bienestar se fundamentan en la propensión y capacidad elevada de recibir soporte por parte del Gobierno Federal, en caso de requerirlo. La propensión elevada de recibir soporte proviene de la garantía explícita estipulada en el artículo 10 de su Ley Orgánica donde se establece que el Gobierno Federal responderá en todo momento por todas las operaciones pasivas concertadas por el banco con personas físicas y morales nacionales, así como con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales o intergubernamentales”. Tiene todo el apoyo de la cuatroté pues.