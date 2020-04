A la sombra | Enrique Alfaro

Foto: Alejandro Oyervides

Nos aseguran que el gobierno de EnriqueAlfaro en Jalisco, los industriales del estado e incluso miembros de la sociedad civil alistan un documento para pedir formalmente a la administración de Andrés Manuel López Obrador que reconsidere la posibilidad de otorgar apoyos a la iniciativa privada, mientras el país se encuentre en emergencia sanitaria. Antes, fue el mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien hizo el primer llamado a la Federación para que considerara aplazar el pago de impuestos y tener flexibilidad con las empresas, esto para evitar el despido de miles de trabajadores por la parálisis de las actividades turísticas.

***

Que entre los poblanos cayó muy mal que el gobernador Miguel Barbosa bromeara de nueva cuenta con respecto al Covid-19, sobre todo, porque su estado es uno de los que más casos reportan y recientemente se registró el primer deceso por la enfermedad. Resulta que el mandatario morenista tuvo a mal decir que para los enfermos y para quienes ya se recuperaron de coronavirus recomienda como medida de cuidado “un caldo de pollo con cebollita y chile bien picoso”. Esto, en lugar de promover los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud, del poco visible secretario Jorge Alcocer.

***

Nos dicen que, a pesar de tener una larguísima lista de pendientes legislativos, los diputados de la Ciudad de México no se organizan para avanzar en sus tareas prioritarias a través de sus ya programadas reuniones virtuales. Hay incluso quienes aseguran que las nuevas y muy necesarias leyes capitalinas tendrán que esperar hasta que pase la emergencia sanitaria, incluso la contratación de aquellos seguros y servicios externos deberían haberse ya resuelto. ¿Será que en el Congreso capitalino no les avisaron que el trabajo en casa no es sinónimo de vacaciones?

***

Dicen los que saben que el congelamiento de 14 cuentas bancarias vinculadas con el Cártel de Sinaloa fue resultado de un trabajo conjunto entre la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos. Como es bien sabido, las autoridades norteamericanas son de las más interesadas en dar seguimiento a los recursos financieros relacionados con el Chapo Guzmán por lo que, desde el año pasado, han buscado coordinar sus tiempos e indagatorias con la unidad de investigación perteneciente a la Secretaría de Hacienda.

***

En la Segob, de Olga Sánchez Cordero, darán a conocer hoy a la empresa encargada de la limpieza de sus instalaciones, no sin antes haber revisado a detenimiento cada una de las propuestas, ya que a manos de la directora de Adquisiciones, Martha Hernández Rangel, llegó un oficio en el que la Unión Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza pone de manifiesto que Decoaro y Supervisión no se apegaron a las disposiciones de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, para calcular el salario de sus empleados en la frontera, donde pretende pagarles 123.22 pesos, en lugar de 185.56 pesos. Entre las concursantes irregulares, nos dicen, estarían Tecnolimpieza Delta, así como Industria de la Construcción & Proyecto Vial.