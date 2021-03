Esta Semana Santa el rector de la UNAM, Enrique Graue, no tendrá vacaciones. Deberá desenredar de una vez por todas el caos en el que quedaron sumidas 23 unidades de la Máxima Casa de Estudios por falta de pago a sus académicos, y el oportunismo de grupos de choque que con ese pretexto se metieron a vandalizar las instalaciones.

A un año de haberse suspendido las clases por la pandemia, y sin que le corra prisa, Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, admitió este fin de semana que si no hubo pago a los académicos fue porque el 80 por ciento del personal administrativo de la UNAM no está trabajando, ni a distancia, ya que su contrato lo avala por tratarse de una emergencia sanitaria.

"Es verdad, no está funcionado como debe operar, pero no significa que no pueda acudir el personal; si la Universidad lo pide, nos sentamos a revisar circunstancias y condiciones, pero la autoridad tiene que hacer la solicitud y no la ha hecho hasta ahora”, dijo quien con esta posición burócrata ha paralizado el pago a los maestros.

**

Hoy se vuelven a ver las caras los representantes del Sindicato de Trabajadores de Notimex y los representantes legales de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, en un intento más por levantar la huelga que ya supera el año. La reunión no es menor porque será ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez.

La parte patronal viene cargando laudos desfavorables de las autoridades laborales, que han fallado en favor de reinstalar a los trabajadores y pagar salarios caídos. La instrucción presidencial es que ya se arreglen. Todos esperan que sea así, aunque los representantes de la dirección que encabeza Sanuana Martínez ya volvieron a aludir una presunta e ilegal intromisión del sindicato de telefonistas, que dirige Francisco Hernández Juárez, lo que le sirvió de pretexto en julio del año pasado para reventar cualquier acuerdo. Se espera que este no sea el caso, de nuevo.

**

Todavía no comienzan las campañas electorales en forma, en todo el país, y el proceso ya ha sido tortuoso y sangriento. Desde septiembre de 2020, cuando empezó el periodo de las elecciones, un total de 61 políticos y 78 servidores públicos sin militancia han sido asesinados. Además, en decisión inédita, el INE de Lorenzo Córdova, suspendió las candidaturas a 79 aspirantes por no reportar gastos de pre campaña.

A finales de la semana pasada, un candidato de Movimiento Ciudadano, Elías Medel, fue detenido por personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla investigado por presunta pedofilia. Agregue usted a Francisco Rojas, también candidato de MC, pero a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a quien la FGR le tiene abiertauna carpeta de investigación por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, al haberse dectado un asunto con factureras. Lo dicho, la campaña ha tenido de todo, menos tersura.

**

La Universidad Autónoma de Querétaro, cuya rectora es la doctora Teresa García Gasca, rebasó los 5 millones de pesos que necesotaba recaudar este fin de semana n su Vacunatón, para financiar las investigaciones de su vacuna contra el Covid, nombrada Quivax 17.4.

De hecho se requieren 20 millones para concluir la fase pre clínica con pruebas en humanos. El gobierno estatal aportó millón y medio y 3 millones 600 mil adicionales fueron aportados por la sociedad. Vale decir que el gobierno federal hizo como que apoyó con alguna cantidad menor. En lugar de apoyar con fuerza este protocolo avanzado, prefirió apostar por su vacuna Patria, del Conacyt, que no tiene para cuando…