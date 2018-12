A la sombra | Germán Martínez Cázares

Foto: Luis Calderón

“Quizá me da miedo poner una inyección, pero no me da miedo una auditoría para perseguir corruptos, ni voy a permitir que se hagan negocios personales y políticos con las licitaciones del Seguro. Nadie hará negocios ilícitos a través del IMSS. Las empresas deben entender que no están contratando con una ONG, ni con un particular, es con el Estado mexicano”, dice el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES

***

Ya se siente el ambiente navideño en todos los ámbitos, pero una oficina en el Instituto Nacional Electoral (INE), de Lorenzo Córdova, continúa con la luz prendida. Es la del consejero Marco Antonio Baños, quien es el encargado de vigilar desde la Ciudad de México las elecciones excepcionales para alcalde que este domingo se realizarán en Puebla y Monterrey.

***

Si bien los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) son los responsables de las contiendas del domingo 23 de diciembre de 2018, el ojo vigilante de la instancia federal no está de más, sobre todo para evitar en lo posible que se vuelvan a judicializar esos procesos y se tengan autoridades electas a la brevedad.

***

Por cierto, que si bien los demás integrantes del INE están de vacaciones de fin de año, nos dicen los que saben que todos se fueron a hacer sus compras navideñas con cierto grado de preocupación por la forma en que el Gobierno federal se ha referido a ese instituto político, la baja de su presupuesto y la tendencia a achicar los órganos autónomos, que tiene ya a muchos despedidos este mes. En el máximo órgano electoral, incluso allá en las playas o en Colorado, se siguen preguntando por qué los únicos que no fueron tocados por la tijera presupuestal son los partidos políticos y sus multimillonarias prerrogativas. Dicen que son tiempos de reflexión también.

***

Que no quieren oro, ni quieren plata, lo que los mineros quieren es romper... Nos cuentan que Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, puede ser retirado de ese cargo, si prospera la petición de 100 mil trabajadores, cuyos representantes informaron a la Cámara Alta que Napito no entregó 55 millones de dólares a obreros de Cananea.

***

Esta semana, aproximadamente dos mil trabajadores de la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal- Mecánicos de México (UNASIM), protestaron ante el Senado y una comisión de ellos se reunió con un grupo de legisladores para denunciar las acciones de Gómez Urrutia, quien a pesar de que hay un laudo de la Suprema Corte para que pague esos recursos, que eran parte de la indemnización a obreros, presuntamente los depositó en cuentas personales. Recuerdan que esos recursos forman parte de cinco por ciento de las acciones de Cananea pagadas por Grupo México, desde que se privatizó la mina y debieron ser entregados a los trabajadores, lo cual nunca ocurrió.

***

Nos dicen que esta columna regresa hasta pasaditas las vacaciones, apenas arrancando el año estará de vuelta, puntual, el 7 de enero de 2019, en todas las plataformas de la Organización Editorial Mexicana (OEM). Tenga cuidado, sabe que tenemos ojos y oídos incluso allá donde niegan que llega el Sol