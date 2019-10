A la sombra | Gonzalo Gil White

Foto: Luis Calderón Guerra

Oro Negro, la empresa que fundó GONZALO GIL WHITE, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, dice que tiene pruebas documentales y testimoniales sustanciales que indican que un grupo conformado por AMA Capital, Alterna Capital Partners, Andrés Constantin Antonius-González, Asia Research and Capital Management, Deutsche Bank México, Roger Alan Bartlett, Roger Arnold Hancock, Seadrill Limited y otros poderosos personajes, incluyendo exfuncionarios de Petróleos Mexicanos, conspiraron en su contra.

***

De acuerdo con la demanda que presentó la semana pasada en la corte de bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, Oro Negro tiene pruebas irrefutables que indican que hubo una conspiración en su contra para provocar su colapso. “Esos esfuerzos incluyeron contratar y autorizar a un abogado mexicano para iniciar un proceso penal contra Oro Negro y sus ejecutivos”.

***

Dicen los que saben que la debacle de Oro Negro ya comienza a salpicar a varios personajes que se sentían intocables. Genera preocupación que Black Cube se incorpore a la fórmula que ejecutada nos da como resultado conspiración y corrupción. De acuerdo con The Wall Street Journal, la firma de inteligencia obtuvo evidencia sobre cómo funcionaban los sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya y compañía.

***

Black Cube, para quienes no lo sepan todavía, es un equipo de espías que pertenecieron a la Mossad y que hoy se encargan de recabar información para el mejor postor. Se hicieron famosos cuando se reveló que Harvey Weinstein los tenía contratados, junto con Kroll, para que trataran de frenar cualquier publicación en su contra y para silenciar a las mujeres que podían declarar a la prensa o a las autoridades. Poco después de que Jodi Kantor y Megan Twohey, de The New York Times, y Ronan Farrow, de The New Yorker, revelaran sus abusos (octubre de 2017), salió a la luz el rol que ejercía el ejército privado de espías del productor. Callar, sobornar y ensuciar nombres a través de encuentros con “avatares” y prácticas poco apegadas a la ley.

***

Como parte del proceso de descentralización de dependencias federales, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta semana se instalará finalmente en Zacatecas Seguridad Alimentaria Mexicana.

***

El organismo, mejor conocido como Segalmex, habilitó como oficinas unas bodegas de la antigua Conasupo que no requirieron de procesos de construcción ni de cimentación, en las que, en una primera etapa, se planea albergar a alrededor de 110 trabajadores, incluido el director general Ignacio Ovalle.

***

El ya anunciado retiro de los efectivos de la Marina del estado de Guanajuato se ve por aquellas tierras como una represalia al activismo opositor del gobernador Diego Sihnue Rodríguez.

***

Si bien los marinos serán sustituidos en labores por elementos de la Guardia Nacional, extraña que el experimento de relevo se realice únicamente en esa entidad y, sobre todo, que los cuerpos de seguridad retirados sean los que mejores resultados han entregado en la lucha contra la delincuencia organizada.