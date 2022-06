A la sombra | Gustavo Madero Muñoz

Conocido por ser dicharachero y con gracia para contar sus chistes, Gustavo Madero Muñoz es uno de los políticos más populares del PAN. En su trayectoria ha sido dos veces senador por Chihuahua, donde fue secretario de Gobierno de Javier Corral, ex presidente del Partido, ex coordinador de la bancada en el Senado, y ex precandidato a gobernador. Y aunque se rumora que sus bandazos en política dividen opiniones, especialmente su alejamiento del albiazul, lo cierto es que ya se comenta que el político muestra madurez y miras de altura al regresar a su alma mater desde el lunes pasado.

Llegó para formar parte de la Comisión Especial para la construcción legislativa en materia de gobiernos de coalición rumbo a las elecciones del 2024, donde se elegirá nuevo Presidente de México. Suena muy complejo, sin embargo, nos cuentan que se deja en claro que los gobiernos de coalición están dando mucha batalla y será la figura que domine en el futuro, incluso en el caso de que la oposición unida gane dichos comicios. Sin duda un espaldarazo para Marko Cortés en el albiazul.

***

Cuando las obras del Tren Maya comenzaron se sabía que se necesitaría material para abastecerlo. De acuerdo con medios locales de Quintana Roo, ambientalistas denunciaron ante la Profepa la extracción de material pétreo, ahora no en Calica, propiedad de Vulcan Materials, que tanto le gusta denostar al presidente López Obrador, sino en la zona selvática de Chemuyil, ubicada, 17 kilómetros al norte de Tulum y aproximadamente 45 kilómetros al sur de Playa del Carmen, área donde están suspendidas las actividades relacionadas con el Tren Maya.

***

La denuncia es sobre la extracción de material pétreo con explosivos en zonas cercanas a la captación de agua potable de Chemuyil y donde está una red de ríos subterráneos de la región. De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, de María Luisa Albores, hay un permiso 0049/2018, a favor de Ceferino Kinil Arceo y Rosalinda Kumul Albornoz, promoventes del proyecto “Banco de Material Petreo”. ¿Por qué el gobierno no habla de estos permisos y permite estas extracciones espontáneas y en cambio ha puesto contra la pared a Calica desde el 6 de mayo?

***

Dicen los que saben que el gobierno que encabeza en Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, asegura que no hubo recurso privado en su campaña. Pero circulan depósitos de cuentas bancarias a empresas donde el hoy subsecretario de Economía, Alonso Gutiérrez Martínez, tiene mucho qué explicar al INE.

***

Por ejemplo, el 30 de septiembre del 2021 el “operador financiero” del actual Gobernador recibió tres depósitos por 475 mil; 315 mil y 290 mil pesos por parte de uno de los presuntos padrinos de la campaña. Tales depósitos se hicieron a nombre de empresas como Grupo HBL Publicistas, Recuhem y ASPRA Media Digital. La idea, nos cuentan, era que los recursos se triangularan para que los gastos de campaña se diluyeran en empresas supuestamente no vinculadas al partido.