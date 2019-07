A la sombra | Irma Eréndira Sandoval

Foto: Alejandro Oyervides

Luego de que la secretaria de la Función Pública, IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, dijera que “quien tenga conflictos de interés no puede trabajar con Andrés Manuel López Obrador”, hubo por ahí algunos que no alcanzaron a dar crédito a lo expresado en Twitter por la abogada. ¿Y sus hermanos secretaria, cómo están?, preguntaba por ahí algún cínico observador. ¿Y su esposo?

***

Hubo muchas burlas, ataques y dolores de cabeza. De entrada, porque el hermano de Irma Eréndira, Pablo Amílcar Sandoval, se desempeña como superdelgado de los programas federales en Guerrero. Además de que, recordaron los usuarios de las redes sociales, su otro hermano Netzaí Sandoval, es titular del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, sólo por poner un par de ejemplos, de lo que seguramente no se considera conflicto de interés en la 4T.

***

Nos cuentan que en la trifulca que los morenistas armaron entre sí este fin de semana en Monterrey, durante un evento con la presidenta de su Consejo Nacional, Bertha Luján, el responsable principal podría ser, otra vez, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, o por lo menos sí lo fueron personajes muy cercanos al empresario.

***

Dicen los que saben que el encargado de soltar el primer empellón, que a la postre desató el zafarrancho, fue ni más ni menos que Horacio Flores, un empleado de don Poncho Romo Garza en su Escuela de Graduados en Liderazgo Empresarial Duxx y, al mismo tiempo, el aspirante a dirigir la representación estatal del partido gobernante por las tierras norteñas.

***

Que en el Hospital de Oncología ya avisaron a los pacientes: el apoyo del gobierno se ha reducido, si usted se va a hacer tomografía o resonancia o cualquier otro de contraste, el medicamento, que vale 700 pesos, debe pagarlo usted. Muchos pacientes, formados y con la receta médica en la mano, deben retirarse muy angustiados, porque no les alcanza.

***

Mucho escándalo se generó en un sector amplio de padres de jóvenes de la Ciudad de México que este fin de semana le dieron un par de balazos a un muchacho en el antro Apotheke de Jack Sourasky. Nos aseguran que el gobierno de Claudia Sheinbaum ya investiga y prometen solucionar este caso, mientras que Néstor Núñez, alcalde de la Cuauhtémoc, tiene una nueva crisis en las manos.

***

Que hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, muy seguramente hable de la entrevista que le hizo la revista Proceso a Carlos Urzúa. Que no la había leído ayer, cuando los reporteros buscaban una reacción: “No he tenido tiempo, porque imagínense que estamos levantando, no sólo el sistema médico que estaba completamente por los suelos, estamos levantando al país, que imperaba, reinaba la corrupción, entonces eso es lo que más nos preocupa y ocupa, entonces ya mañana hablamos de los otros temas, de la política o de la politiquería”.