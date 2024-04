Feminicidio de Karla Guadalupe: investigan a primo como presunto asesino de la menor

Tlalnepantla, Edomex.- Con huellas de violencia fue encontrado la mañana del jueves, dentro de un deportivo en este municipio, el cadáver de Karla Guadalupe, una estudiante de secundaria de 15 años. Como presunto responsable de este feminicidio, elementos de la Fiscalía mexiquense detuvieron a un primo de la víctima de nombre Bryan.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiacas, el joven presuntamente habría asesinado a su prima porque abusó sexualmente de ella y sabía que lo iba a denunciar a la policía.

El cadáver de Karla Guadalupe "N" fue encontrado minutos después de las siete de la mañana de este jueves, en el interior del deportivo Caracoles, ubicado en la colonia Jorge Jiménez Cantú, una colonia que a decir de la policía está identificada por ser muy violenta y refugio de malvivientes, además de un punto rojo en la venta ya distribución de drogas.

Ya no regresó a su casa

Autoridades policiacas informaron que de acuerdo a las versiones que dio la señora Martha "N", madre de la menor, quien fue la encargada de identificar el cuerpo, su hija era estudiante de la secundaria Constitución de 1917 y la última vez que la vio con vida fue la tarde del miércoles, después de que salió de su domicilio, ubicado sobre la calle de las Palomas, en la colonia Jorge Jiménez Cantú, en para dirigirse a la escuela.

Debido a que su hija entraba a las dos de la tarde y salía a las 8 de la noche, dijo la destrozada mujer, y ya no regresó, consciente de que algo malo le había pasado, de inmediato pidió el auxilio de la policía para que la ayudarán a buscarla.

Durante toda la noche y la madrugada de hoy, agregó, apoyada por familiares, amigos y vecinos, formaron brigadas para buscar a Karla por distintos puntos, pero su angustia y desesperación creció más al no encontrarla por ninguna parte.

Luego de varias horas de intensa búsqueda, agregó, sucedió lo que su instinto como madre ya le había adelantado, una llamada telefónica del centró de justicia de La Presa le solicitaba que se presentará en dichas instalaciones, pues habían encontrado el cuerpo sin vida de una jovencita que coincidía con las características físicas de su hija y era necesario que la identificara.

Foto: Luis Barrera

Al llegar a las instalaciones del SEMEFO y tener a la vista el cuerpo, la mujer estalló en llanto y sintió que se moría cuando confirmó que se trataba de su hija.

Luego de ello, policías de investigación le informaron que su hija había aparecido muerta en el interior del Deportivo Caracoles, ubicado muy cerca de su domicilio, en la colonia Jorge Jiménez Cantú.

Una llamada anónima al 911 alertó a elementos de la policía municipal y estatal sobre la presencia de una mujer que se encontraba en el interior del deportivo, al parecer ya muerta.

En atención a dicho llamado de auxilio, policías municipales y estatales de inmediato se trasladaron al lugar y al confirmar que la menor ya estaba muerta acordonaron toda la zona y pidieron la intervención del Ministerio Público para que diera fe de los hechos

Durante las primeras inspecciones oculares que prácticó en el lugar, el MP informó que la menor quedó tirada boca arriba y que al parecer había sido violada y estrangulada.

Foto: Luis Barrera

Sin embargo, dijo el MP, serán los peritos y el médico legista, quienes confirmen está presunción, después de que concluyan con los peritajes y la necropsia de ley,

En tanto, en un intento por aclarar el feminicidio y lograr la identificación y captura de los responsables, policías de investigación aseguraron que ya iniciaron con sus trabajos policiacos y ahora solo se espera que en verdad cumplan y detengan a los responsables de este cobarde asesinato, pues sería lamentable que por incapacidad policiaca se caiga en un nuevo hecho de impunidad en el Estado de México.

Detienen a primo de Karla; familia exige justicia

En tanto, la señora Martha, madre de la occisa exigió a la la FGJEM justicia y un trabajo de investigación serio y profundo, sin promesas, de tal forma que los responsables de la muerte de su hija sean buscados, detenidos y encarcelados.

"Mi hija era una muchacha buena y estudiosa que no se metía con nadie, ni le hacía daño a nadie, no merecía morir de esa forma, por eso exijo justicia y que su muerte no quede impune, no lo voy a permitir, los responsables tienen que pagar", con lágrimas en los ojos y la impotencia reflejada en su rostro, fue la exigencia que hizo la destrozada mujer a la FGJEM.

Como resultado de las primeras investigaciones que se realizaron para aclarar este feminicidio, elementos de la policía de investigación, adscritos al grupo de feminicidios, lograron establecer por testimonio de algunos compañeros de colegio de Karla que la última vez que la vieron con vida fue en compañía de su primo Bryan de 16 años de edad, con quien la vieron retirarse del colegio.

Ante tal testimonio, policías de investigación se dieron a la tarea de buscar a dicho joven para interrogarlo y confirmar o descartar que haya sido el responsable del crimen.

Al ubicar y detener a dicho sujeto, los agentes del investigación notaron que de inmediato se mostró sumamente nervioso y trató de darse a la fuga, por lo que fue correteado, alcanzado y detenido y por su actitud sospechosa fue trasladado a las instalaciones del centro de justicia de La Presa, donde policías de investigación aseguraron que al ser sometido a un interrogatorio se mostró sumamente nervioso y cayó en constantes contradicciones, hasta que finalmente terminó por confesar que había asesinado a su primo porque abuso sexualmente de ella y sabía que si la dejaba viva lo iba a denunciar a la policía.