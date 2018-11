A la sombra | Jesús Ochoa

Foto: Alejandro Oyervides

Dicen los que saben que, tras bambalinas, se está cocinando que los teatros del IMSS pasen a resguardo y administración del sindicato de actores, la ANDA, que dirige JESÚS OCHOA. El encargado de operar este brinco es el primo del excandidato JOSÉ ANTONIO MEADE, SANTIAGO DE MARÍA y CAMPOS MEADE, de quien dependen los teatros.

***

A la sombra de tanto movimiento político, los teatros del IMSS, de Tuffic Miguel Ortega, podrían cambiar de manos de la noche a la mañana. Tal y como son manejadas actualmente, las salas generan ingresos tanto para su mantenimiento como su programación, a través de empresarios y productores exitosos. Este giro dramático preocupa a los interesados, porque sería sin pago por su uso y sin un proyecto claro de generación de valor agregado económico y cultural, como debe ser para garantía de los derechos culturales, tanto de los espectadores como de los artistas.

***

Hoy Enrique Peña Nieto visita Querétaro por última vez como presidente de la República y lo hará a lo grande, inaugurando un hospital con inversión federal de mil 500 millones de pesos en obra y equipamiento, para dar atención a 800 mil derechohabientes del IMSS en 53 especialidades.

***

Hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que le darán una muy laaarga despedida a Peña Nieto. Resulta que al director del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, le gustó tanto el flamante hospital de El Marqués que aprovechará para lucirse con uno de sus informes. Eso, más el cambio de horario para que el evento comience a las 13 horas, provocará hasta tupper challenge entre los que están invitados.

***

Como no hay plazo que no se cumpla, mañana será la votación para elegir al próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ya se quedaron en el camino Juan Luis González A. Carrancá, Rafael Guerra Álvarez (a quien lo persigue el caso de la discoteca News Divine) y Carlos Vargas Martínez, (quien había sido inhabilitado por el Consejo de la Judicatura Federal). En el proceso parecen quedar sólo el actual presidente interino, Álvaro Pérez y Manuel Díaz Infante, quien no es mal visto por los morenistas del Congreso de la Ciudad de México y tiene apoyo de poderosos despachos externos, como el de Javier Quijano Baz y el de su primo Fernando Hegewish Díaz Infante. El juego de fuerzas está en si los magistrados cederán a presiones políticas externas o van a optar por el de casa…

***

Nos cuentan que sería interesante que las autoridades revisaran los procesos de licitación de la fabricación de licencias de conducir y tarjetas de circulación del país. En particular los contratos de Nuevo León, Puebla, Sonora, Estado de México, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí de los años 2012 a 2017. Y es que en el sector se sospecha que las empresas Icards Solutions y Cosmocolor pertenecen al mismo dueño: Jorge Kahwagi Gastine.